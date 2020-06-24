Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

После парада Победы Владимир Путин вместе с главами других государств возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата сразу после парада Победы, который в 2020 году прошел 24 июня. Теперь у Путина и глав других государств, которые приехали на торжество, запланирован прием в Большом Кремлевском дворце.

Также в среду Путин вручит государственные премии за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности, правозащиты и благотворительности.

Президент каждый год возлагает цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Это уже второй президентский венок в этом месте за неделю, так как 22 июня Путин тоже подходил к памятнику с цветами. Тогда отмечался День памяти и скорби. В мероприятии приняли участие ветераны и учащиеся суворовских училищ. Перед церемонией Путин лично поприветствовал каждого ветерана войны, обменявшись рукопожатием, напомнила «Газета.ru». При этом один из них передал президента загадочный конверт, добавил сайт «Царьград».