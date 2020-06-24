Гостям парада Победы вручили деревянные коробки. Что в них?

Гости парада Победы не уйдут с торжества с пустыми руками. Им уже вручили деревянные коробки, внутри которых напоминание.

Перед началом парада Победы на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне участникам мероприятия вручили деревянные ящики, внутри которых миниатюрные копии легендарных боевых машин: самолета Ил, танка Т-34 и «Катюши».

На параде присутствует депутат Геннадий Онищенко. Он сказал, что Красная площадь сейчас — самое безопасное место в мире во время пандемии.

Ровно в 10:00 в Москве начался парад Победы. Во время мероприятия покажут советскую военную форму, штандарты, боевые знамена и легендарное оружие 40-х годов прошлого века, а также лучшие образцы современной техники. В 2020 году в торжестве примут участие 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц техники и 75 единиц авиации.

Парад перенесли на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. В среду также состоится салют. Его перенесли на 23:00 в связи с продолжительным световым днем.