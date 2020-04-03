Пандемия пробуждает в людях агрессию. Но с ней можно бороться

С распространением коронавируса люди начали вести себя агрессивно. В Великобритании три четверти фармацевтов заявили об участившихся случаях буйного поведения клиентов. Из больниц то и дело пытаются сбежать пациенты с подозрением на COVID-19. Психолог рассказал «360», с чем связано такое поведение людей и как их образумить.

Как сообщает The Guardian, посетители аптек хамят, угрожают и иногда даже нападают на фармацевтов. Им приходится выслушивать пожелания заразиться коронавирусом и терпеть порчу имущества. Ни о каком социальном дистанцирование и речи не идет.

Агрессия посетителей дошла до такого уровня, что в некоторых торговых точках развернули полицейские патрули.

Реакция на стресс

Психолог Андрей Зберовский объясняет такое поведение реакцией на стресс и опасность. Она формировалась у людей миллионами лет. Другое дело, что общество и государство должны создавать условия, сдерживающие такое поведение.

Например, неделю назад все в панике скупали продукты, боясь столкнуться с их дефицитом. Государство и поставщики мобилизовались, обеспечив постоянную поставку товаров. Люди успокоились. Поняли, что продукты никуда не исчезают. Ажиотаж спал, очередей на кассе нет, никто не ругается с продавцами. Примерно то же самое необходимо проделать с аптеками.

Конкретно на Западе такая реакция связана еще и со спецификой продажи лекарств. Большую часть средств можно приобрести только при наличии рецепта.

«Человек слышит об угрозе коронавируса, хочет закупиться антивирусными лекарствами и витаминами, но не может это сделать. Поскольку сначала нужно пойти к врачу и получить рецепт. А у врача либо огромные очереди, либо он сидит на самоизоляции», — говорит Зберовский.

Человек в отчаянии все равно ломится в аптеки, но фармацевт не может ему ничего продать. Это провоцирует всплеск агрессии. К сожалению, такая проблема отчасти перекидывается и на Россию. По словам эксперта, у него большое количество клиентов страдают повышенной тревогой, возбудимостью, эмоциональностью. Им необходимы антидепрессанты для того, чтобы комфортно перенести изоляцию. Купить их без рецепта они не могут, пойти к специалисту за ним — тоже. Поскольку все самоизолировались.

«Ситуация нештатная, и решения нужны такие же. Система здравоохранения к этому оказалась неготова», — считает психолог.

Сократить угрозу можно

Для аптек существует два способа минимизации количества буйных клиентов. Во-первых, сейчас понятно, какие товары пользуются повышенной популярностью: маски, антисептики, противовирусные средства, перчатки. Если их в аптеке нет, то пишем об этом на листочке и наклеиваем его на дверь.

Часть раздраженных клиентов автоматически отсекается.

Далее, по мнению эксперта, следует немного поиграть на чувстве страха. В периоды кризиса можно вывесить объявления, что все разговоры снимаются и записываются на видео. Уведомить, что аптека оборудована тревожной кнопкой. Человек не захочет наживать себе проблемы и опять же умерит свой пыл.

Отказ от изоляции

Участились и случаи отказа от карантина. Люди не хотят сидеть на дома или в больницах, несмотря на подозрение на коронавирус или его наличие. Недавно прилетевшие из Таиланда в Иркутск туристы взбунтовались — они отказывались ехать в обсерватор на двухнедельный карантин. Еще одни туристы пытались штурмовать выход из красноярского аэропорта. Они устали от возни в карантинной зоне.

У людей, как и у любого живого существа, в период стресса возникает желание раствориться в толпе. Они хотят спрятаться в ней. Психолог Андрей Зберовский подчеркивает, что такие реакции — это инстинктивная животная модель поведения.

Люди, заболевшие или с подозрением на вирус, понимают, что сепарируются от общества. Они чувствуют негатив в свою сторону и боятся противопоставлять себя всему социуму Андрей Зберовский психолог.

С этим нужно бороться, но необходима помощь государства. Но оно пока не продумало ряд необходимых действий. Как говорит Зберовский, человека могут изолировать в больнице с подозрением на коронавирус, но по факту никак не лечить. Его могут изолировать дома, но никто не обеспечит лекарствами, продуктами и масками для близких, что живут с ним в одной квартире. Эта непродуманность вызывает у людей раздражение.

Если бы человеку сказали: «Мы тебя изолируем. Вот тебе комплект лекарств, продуктов и масок», — то у него была бы другая реакция. А так мы на человека ставим клеймо, но не даем ему инструмента справиться с этим Андрей Зберовский психолог.

Отсюда и очевидное желание раствориться в толпе и сделать вид, что все нормально.

Лучше один раз увидеть

И все-таки есть ли способ вразумить людей и пробудить в них если не социальную ответственность, то страх за свою жизнь? Зберовский убежден — есть.

Нужна наглядность. В этой истории идеально применяется пословица «лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». СOVID-19 бушует в мире уже несколько месяцев, в России о нем активно говорят последние три недели. При этом всю информацию люди потребляют из интернета.

«В Сети гуляет куча лживой информации. Люди все еще спорят о том, что это мистификации и выдумки. Фейков полно», — говорит собеседник «360».

Огромное количество людей до сих пор не понимает, что такое COVID-19. То, что это приводит к возникновению фиброзной ткани, мешающей работать легким, понимают единицы. Некоторые до сих пор считают, что это обычный грипп.

Покажите, как развивается болезнь, как страшно выглядят люди, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких, и как они все равно умирают Андрей Зберовский психолог.

Эксперт убежден — одного официального видео от Минздрава с популярным показом и объяснением, что такое смерть от коронавируса, будет достаточно. После этого большая часть людей точно перестанет сбегать из больниц и будет спокойно сидеть в самоизоляции.

Паника, неврозы, скандалы и психозы — это все реакция на отсутствие информации. Если человеку один раз показать, как легкие человека, умершего от коронавируса отличаются от обычных, он в мгновение ока образумится.