Россияне прилетели из Таиланда и устроили бунт в аэропорту. Теперь им придется посидеть на карантине

Туристы, которые вернулись из Таиланда в Иркутск, не захотели отправляться в обсерватор и устроили мятеж. Вопрос решили. Всех 162 пассажиров отправили на двухнедельный карантин.

«Лица, которые имеют индивидуальные дома, они размещены в своих индивидуальных домах. Их развезли. Те, кто из многоквартирных [домов], — они в обсерваторе», — рассказала «360» и. о. начальника управления пресс-службы и информации губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области Оксана Константинова.

Ранее портал IRK.ru со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщил, что прилетевшие из Таиланда в Иркутск туристы взбунтовались — они не хотели ехать в обсерватор на двухнедельный карантин. Часть из них не хотела заходить в автобусы, а часть — выходить. Чтобы решить эту проблему, понадобилась помощь полицейских. Все закончилось благополучно. Обсерватор, в который направили жителей многоквартирных домов, находится в Шелехове в 12 километрах от Иркутска.

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