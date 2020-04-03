За фейки о карантине теперь можно сесть в тюрьму на 5 лет. Пока россиян наказывают штрафами, и уже несколько человек поплатились за «вирусные» вбросы, шутки, а также бездумное распространение лжи. Казалось бы, неосторожный репост или неуместная шутка — что такого? Но последствия могут быть куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд: один вброс просто напугает, другой заставит окружающих действовать необдуманно, а третий отправит десятки людей в двухнедельный карантин.

Вирусные сообщения

Чаще всего фейки появляются из-за человеческой глупости, которая не позволяет проверить пущенный кем-то слух. Но при этом у человека есть возможность транслировать полученную информацию на широкую аудиторию.

Житель Альметьевска написал комментарий в социальной сети, что количество зараженных коронавирусом в городе достигло пяти тысяч человек, а количество смертей, вызванных заболеванием, еще больше. Мужчина даже не задумался о том, что в городе живут 145 тысяч жителей. Если из них пропадет пять тысяч человек, то это будет заметно. Теперь он заплатит 30 тысяч рублей из-за собственной недальновидности. В суде, который вынес такое решение, мужчина заявил, что начитался ложной информации в Сети.

Если в Альметьевске распространитель прочитал фейк в интернете, то в Озерске под Челябинском женщина услышала чужой разговор в маршрутке о скрываемом властями количестве жертв коронавируса. Пассажирка запаниковала и решила поделиться своим настроением и новым знанием с друзьями и подписчиками в социальных сетях. За это ей пришлось тоже заплатить 30 тысяч рублей.

Это истории, где люди действовали без включенного критического мышления и анализа ситуации. Элементарная проверка информации позволила бы избежать штрафов. Но для этого нужно сделать усилие. Куда проще репостнуть слух.

Хайп на вбросах

Кроме людей, действовавших по неосмотрительности, достаточно много тех, кто решил поймать хайп на ситуации вокруг коронавируса. Тут отличились и взрослые, и дети. Школьница из Озерска пыталась вбросить в местный паблик информацию о смерти от коронавируса. Сообщение заблокировал администратор. Но полицейским все-таки пришлось провести с девочкой и ее родителями профилактическую беседу. Такое вот воспитание начинающих блогеров.

Магнитогорский хайпожор также раскошелится на 30 тысяч рублей. Его фотография с армейским автомобилем с автоматом на крыше разошлась по Сети и мессенджерам. В подписи к снимку он указал, что такие посты установили на границах Самарской и Оренбургской областей. На деле же это фотография с военных учений в Челябинской области, где солдаты блокировали въезд в Катарлинский район.

Источник фото: пресс-служба ГУ ВМД Челябинской области

Панические шутки

Ситуация с распространением коронавируса явно напугала не всех, потому что активизировались еще и шутники на эту тему, любители попугать как близких людей, так и посторонних.

Жительница Нижнекамска Оксана записала аудиосообщение и отправила его подругам в мессенджере WhatsApp. Она призвала всех закупаться продуктами, так как город закроют на карантин и запретят выходить из дома. Возможно, одна из подруг не узнала Оксану. Но в итоге голос девушки начал звучать во всех телефонах. После она призналась, что выдумала эту информацию, но за организацию паники ее заставили заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

Еще одним «шутником» оказался житель Сургута, который парализовал на несколько часов работу местного отделения банка. Когда мужчина пришел в кредитное учреждение, то увидел, что сотрудники работают в масках и перчатках. Он решил неудачно пошутить и, пока клерк его обслуживал, сообщил, что заражен коронавирусом, поэтому больше в банк не придет. Также он уточнил, что ни маска, ни перчатки от заражения не спасают. После его ухода отделение закрыли на дезинфекцию, а всех работников отправили на две недели на карантин. Автору шутки 56 лет. В таком возрасте ответственность за свои поступки уже должна быть.

Паника как инфекция

Распространение фейков о заболевших и шуток о коронавирусе нагнетает страх и приводит к панике, которая подобна инфекции: она передается от человека к человеку до тех пор, пока не охватит целую толпу, управлять которой невозможно. Такие поступки могут привести к страшным последствиям, особенно в нынешних условиях. Это должны понимать все.

Вместо выдумывания фейков лучше созвониться с друзьями, почитать книгу, посмотреть сериал или просто вести дневник о том, как жить во время пандемии. Это лучше, чем расчесывать чувство собственного величия, думая о том, как обманул многих своим вбросом.

Тем же, кто собирает и публикует слухи, следует заняться самообразованием и воспитать в себе критическое мышление, чтобы научиться отличать правду от выдумки. Лишним это умение не будет и после окончания пандемии.

Главное, что для этого теперь есть все предпосылки. За распространение фейков в России наказывают по уголовной статье.