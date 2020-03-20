Туристы из Таиланда пошли на штурм выхода из красноярского аэропорта. Видео

Нервы пассажиров двух лайнеров, которые прилетели накануне из Таиланда в Красноярск, не выдержали из-за возни в карантинной зоне. Люди прорвали оцепление и пошли на штурм выхода.

«Сотрудники линейного отдела полиции осуществляли охрану порядка, и несколько человек вышли за пределы охранной зоны», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе красноярского аэропорта.

Люди стояли в многочасовой очереди, чтобы получить предписание по карантину. Потом их терпение лопнуло — и они прорвали оцепление. Как пишет сайт kp.ru, на всех прилетевших из Патайи людей было всего три сотрудника Роспотребнадзора.

В краевом Роспотребнадзоре объяснили, что бланков постановлений о карантине достаточно. Просто пассажиры не захотели ждать, когда их привезут и продолжат оформление. В ведомстве признали, что специалистов действительно было мало. С 20 марта в аэропорту Красноярска сотрудников аэропорта стало больше.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление, согласно которому всех вернувшихся из-за рубежа россиян будут отправлять на обязательный двухнедельный карантин. Российские власти на фоне пандемии коронавируса приняли все необходимые меры безопасности. Иностранцам запретили въезд в РФ, во всех регионах запретили массовые мероприятия. Врачи нашли коронавирус у 199 сограждан.