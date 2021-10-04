Падение соцсетей даст повод вернуться в реальность. Блогеры рассказали, как переживают сбой

Сбой в соцсетях тяжело дался российским пользователям. Особенно страдают блогеры — запланированные публикации не вышли, реклама тоже, подписчиков порадовать не удалось. Остается надеяться на скорейшее восстановление площадок или вспомнить о живом общении.

Неполадки в работе Facebook, WhatsApp и Instagram начались вечером 4 октября. Затем начал сбоить «ВКонтакте», пошли жалобы от провайдеров. Возможной причиной единовременного сбоя назвали мощную хакерскую атаку.

Владелец Facebook Марк Цукерберг из-за случившегося потерял около 6,6 миллиарда долларов, а в DarkNet выставил на продажу данные 1,5 миллиарда пользователей соцсети.

Блогерам особенно тяжело

Руководитель «Клуба молодых мама» и главная мама Instagram Ирина Акопян в беседе с «360» призналась, что надеется на скорейшее восстановление соцсетей. Без них, по ее словам, блогерам особенно тяжело.

«Мы надеемся, что до завтра проблема уладится и Instagram вернется. И WhatsApp, и Facebook, и TikTok. <…> Как блогеру очень тяжело. <…> Небольшая ломка присутствует. <...> Сразу думаешь, как раньше мы жили?» — задалась вопросом Акопян.

Блогер пояснила, что контент планирует заранее — расписан весь октябрь. Уже подготовленный материал должен был выйти в понедельник. Запланированный мастер-класс главная мама Instagram переносить не собирается, оповестит всех участников через Telegram и обещает не уйти с запланированного графика. Но полностью перенести работу на другую площадку все равно не выйдет.

«Общалась с девочками-блогерами в Telegram. Одна из них рассказала, что переделала все дела. Instagram нет, WhatsApp нет, и у тебя освобождается время. <…> Когда ты блогер и когда это твоя работа, нехватка соцсетей ощущается гораздо больше», — заключила Акопян.

Рухнувшие планы

Для бывшей участницы «Дома-2» Алены Рапунцель падение соцсетей оказалось неожиданностью. Ее подписчики ждали отчетов с гендер-пати, где девушка собиралась объявить пол будущего ребенка.

«Мы сидели с большим количеством блогеров, и в момент, когда все хотели выставить видео с полом, Instаgrаm сказал, что не работает. <…> Все это нарушило планы. Надеюсь на скорейшее восстановление, в Telegram особо не сижу. У меня запланировано много рекламы», — поделилась Алена Рапунцель с «360».

Все прошло без Instagram и телефона. Может быть, это и хорошо, но я надеялась, что сегодня обрадую своих подписчиков. Мы все безумно переживаем и надеемся на скорейшее восстановление Алена Рапунцель

Свободное от Сети время

Певец и актер Роман Каграманов воспринял ситуацию с падением Facebook и его сервисов с долей иронии и заметил, что Instagram не работает всего несколько часов.

«Есть же еще TikTok. Пока что он работает. Пилим туда», — поделился он планами с «360».

Произошедший сбой фитнес-блогер Анастасия Тукмачева восприняла как шанс сделать себе дополнительный выходной и побыть какое-то время без интернета. К тому же, по ее словам, на заработке это никак не скажется.

Колоссально ничего не изменится. Я просто рада, что какое-то время можно побыть в тишине и не записывать бесконечные Stories, не думать над контентом. Для меня это просто свободное время Анастасия Тукмачева фитнес-блогер.

Тукмачева предположила, что некоторым сбой пойдет только на пользу: вместо того, чтобы скроллить посты, люди смогут провести время с близкими — посмотреть фильм, почитать книгу.

«Я считаю, это неплохая профилактика для того, чтобы провести время в реальной жизни», — заключила она.

Никак не повлияли перебои в Instagram и на жизнь ведущей и певицы Ольги Бузовой. Ее PR-менеджер пояснил, что Ольга занята — отправилась на репетицию танцевального шоу.

«Переписки рабочие мы ведем в мессенджере, не принадлежащем Facebook. <…> У Ольги нет зависимости от социальных сетей. <> Это глобальная история во всем мире», — сказал он, добавив, что рекламные контракты Бузовой тоже не пострадали.

Пока российские блогеры и обычные пользователи ждут восстановления работы соцсетей, сотрудники Facebook не могут попасть в собственный офис. Их бейджи на вход не работают.