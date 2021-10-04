Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов из-за падения Facebook

Из-за глобального сбоя в работе сети Facebook ее владелец Марк Цукерберг потерял огромную сумму. По данным Forbes, его убытки всего за несколько часов составили примерно 6,6 млрд долларов.

Сейчас, по сведениям «РИА Новости», Цукерберг опустился на шестую строчку в списке миллиардеров. Вместе с Facebook рухнули связанные с ним Instagram и Whats App. Пока никаких официальных комментариев по поводу сбоя от сотрудников ведущих зарубежных соцсетей не поступало. Работники Facebook лишь сообщили, что не могут связаться друг с другом через внутренние ресурсы.

Глобальное падение все набирает обороты: пользователи массово сообщают о сбоях в работе соцсети «ВКонтакте», невозможно загрузить видео в TikTok. Twitter пока еще держится, администраторы шутят над этим в официальном аккаунте. О проблемах в зарубежном секторе информировал «Ростелеком».

В интернете распространяется неподтвержденная информация о том, что данные миллиардов пользователей якобы уже продаются в Даркнете. Хакеры говорят, что могли произойти какие-то непредвиденные сбои в сети, которая является очень сложной структурой. Но не исключают и DDoS-атаку. Если это так, то злоумышленники должны обладать огромными ресурсами и мощными машинами.