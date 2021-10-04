Провайдеры «полетели» вслед за соцсетями в масштабном сбое

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» сообщили о сбоях в работе платформы. Из них 43% пожаловались на проблемы с приложением, 38% — на вебсайт, 19% — сообщили об отсутствии подключения сервера. Вслед за прилегшей соцсетью на сбои пожаловались и провайдеры.

Эти данные приводятся на сайте Downdetector, который отслеживает неполадки в работе всех видов сервисов.

Источник фото: Downdetector

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили РИА «Новости», что все сервисы соцсети работают нормально.

«Все сервисы и продукты „ВКонтакте“ работают — сбоев или других проблем нет», — сказано в сообщении.

По данным Downdetector, начались проблемы у российских телеком-провайдеров. На плохую работу мобильного интернета пожаловались клиенты МТС (75%), «Мегафона» (81%), «Билайна» (67%) и TELE2 (82%). О сбоях в работе стационарного интернета сообщили 67% пользователей «Ростелекома».

Источник фото: Downdetector

Ранее стало известно о неполадках в работе TikTok. До этого проблемы начались у пользователей Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, Google и клиентов торговой площадки Amazon.