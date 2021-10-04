Мировая атака. Хакер предположил причину единовременного сбоя социальных сетей

Вечером 4 октября наблюдается масштабный сбой в работе популярных сервисов. Рухнули Facebook и Instagram, не работает WhatsApp, пользователи жалуются на сбои в Google и TikTok, появляются сведения, что перебои затронули даже сеть «ВКонтакте». Хакер Александр Варской в беседе с «360» предположил, что это может быть очень сильная DDoS- атака.

Эксперт отметил, что сбои не обязательно вызваны действиями злоумышленников. Сеть — очень сложная структура, в которой могут происходить какие-то неполадки. Но если это действительно атака, то ее авторы обладают сильнейшими ресурсами, состоящими из многих машин. По словам Варского, атакующие могут просто демонстрировать силу людей, которые орудуют на черном рынке.

Хакер добавил, что сейчас нужно дождаться официального ответа от представителей рухнувших ресурсов. Хотя не факт, что этот ответ будет правдивым, полагает эксперт. Он надеется, что сбой не растянется на продолжительное время, и что завтра популярные порталы все-таки начнут исправно работать.

На данный момент одной из немногих корректно работающих зарубежных социальных сетей остается Twitter. Пользователи массово начинают писать именно в нем, и администраторы вовсю шутят над этим в официальном аккаунте. Они уже сообщили, что приветствуют вообще абсолютно всех.