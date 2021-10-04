Сотрудники Facebook сообщили, что не могут попасть в офис из-за заблокированных пропусков

Сотрудники социальной сети Facebook не могут попасть в головной офис компании, потому что у них не работают электронные пропуска. Об этом рассказала в своем Twitter корреспондент издания New York Times Шира Френкель.

Информацию от корреспондента сразу же подхватили СМИ. По их сведениям, именно из-за невозможности попасть в офис сотрудники Facebook до сих пор не могут оценить реальные масштабы сбоя. Журналисты сообщают, что есть неполадки в работе внутренних сетей компании, и работники не имеют возможности полноценно друг с другом связаться.

Проблемы до сих пор касаются Instagram, Whats App и TikTok. По данным сайта Downdetector, есть перебои и во «ВRонтакте». Однако в пресс-службе самой компании сообщили, что соцсеть работает в штатном режиме.

На массовые сбои отреагировали и российские операторы связи. «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 заявили, что перебоев в их работе нет. В то же время «Ростелеком» отмечает некоторые проблемы в зарубежном секторе. Появились пока не подтвержденные данные, что сведения о миллиардах пользователей уже выставлены на продажу в Даркнете. Якобы о масштабной атаке даже заранее предупреждали некие пользователи Сети.