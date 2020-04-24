Овсянников потерял пост замглавы Минпромторга после инцидента в Ижевске. Главное о скандале

Премьер-министр Михаил Мишустин официально уволил замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова. Причиной стал скандал в аэропорту Ижевска, где чиновник обматерил полицейских. Публичные извинения не помогли. Против него возбудили административное дело и исключили из «Единой России».

Замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова освободили от занимаемой должности. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале партии «Единая Россия». Причиной увольнения стал скандал, который произошел в аэропорту Ижевска 5 апреля.

Овсянников приехал в аэропорт, откуда должен был вылететь в Москву. На входе в здание он отказался показать посадочный талон — из-за пандемии коронавируса в регионе ввели новые правила. Поэтому на стойке регистрации к нему подошли полицейские и отвели его в отдел. Все это время чиновник спорил с правоохранителями, употребляя нецензурную лексику. В итоге Овсянникова задержали, самолет улетел без него.

В Минпромторге из-за инцидента начали внутреннее расследование. 8 апреля чиновника исключили из «Единой России». Озвучивая это решение, секретарь Генсовета Андрей Турчак заявил, что поступку нет оправдания.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — подчеркнул Турчак. После исключения секретарь обратился к Мишустину и министру Денису Мантурову с просьбой уволить чиновника.

Против Овсянникова возбудили дело о мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудников полиции. Его рассмотрят в Завьяловском районном суде Удмуртии 27 апреля. Если бывшего замминистра признают виновным, ему грозит до 15 суток ареста.

Сожаления не помогли

На следующий день чиновник признался, что жалеет о своем поведении по отношению к полицейскому. Нецензурное высказывание вырвалось у него из-за требования предъявить посадочный талон, которое показалось ему чрезмерным.

«При входе в здание аэропорта у меня потребовали посадочный талон. Это вызвало сперва легкое недоумение, а потом, после настойчивых и, на мой взгляд, чрезмерных требований, некорректное высказывание», — пояснил он.

10 апреля Денис Мантуров заявил о недопустимости поведения подчиненного и сообщил, что в ведомстве тот больше работать не будет. После этого правительство сократило число заместителей министра с 11 до 10. Но официально об увольнении чиновника до 24 апреля не сообщалось.

Первый раз Дмитрий Овсянников занимал должность замглавы Минпромторга в 2015–2016 годах, занимаясь вопросами регионального промышленного развития. Затем его назначили губернатором Севастополя. Но со своей задачей, сообщало РИА «Новости», он не справился. После критики со стороны Владимира Путина, экс-премьера Дмитрия Медведева и других представителей федеральной власти Овсянников попросил президента уволить его по собственному желанию и вернулся на работу в министерство.