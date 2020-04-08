Замглавы Минпромторга Овсянникова будут судить за хулиганство

Дело будут рассматривать в Завьяловском районном суде региона. Овсянников обвиняется в совершении мелкого хулиганства и неповиновении законному требованию сотрудника при исполнении. По этой статье чиновнику грозит до 15 суток ареста.

Ранее Дмитрия Овсянникова исключили из партии «Единая Россия» за нарушение норм этики и неподобающее поведение. Также в партии посоветовали уволить Овсянникова — соответствующее обращение направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову.

Инцидент с замминистра торговли произошел 5 апреля в аэропорту Ижевска. На входе в аэрогавань он отказался предъявлять посадочный талон. Чиновник громко и с бранью комментировал действия сотрудников в форме. Полиции пришлось его задержать.

Ранее Дмитрий Овсянников был губернатором Севастополя, но не сработался с коллегами и в июле 2019 года ушел в отставку.