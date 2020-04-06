Минпромторг проверит стычку замглавы Овсянникова с полицией в аэропорту Ижевска

Разбираться с чиновником Дмитрием Овсянниковым, который устроил небольшой дебош в ижевском аэропорту, теперь будут в Минпромторге — ведомстве, в котором он занимает должность заместителя министра.

В ведомстве заявили, что подобное поведение по отношению к стражам порядка — нарушение кодекса этики госслужащих. В министерстве также считают, что сейчас нужно с пониманием относиться к дополнительным ограничениям, введенным в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило агентство «Москва».

Инцидент произошел 5 апреля. Чиновник должен был улететь из Ижевска в Москву. На входе в аэропорт его попросили предъявить посадочный талон, так как из-за пандемии в регионе теперь новые правила. Чиновник не стал показывать документы и пошел дальше, к стойке регистрации. Там Овсянниковым уже заинтересовались полицейские и провели его в отдел. Параллельно замминистра громко и с бранью комментировал действия сотрудников в форме — видео из аэропорта появилось на сайте Рен ТВ.

Пока оформляли протокол, самолет улетел в Москву без чиновника.

Сам Овсянников уже прокомментировал инцидент. Он рассказал «Пятому каналу», что впервые слышит о скандале.

В Министерстве промышленности чиновник работает не так давно. Ранее он занимал должность губернатора Севастополя.