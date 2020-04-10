Дмитрий Овсянников уволен из Минпромторга из-за скандала в аэропорту

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников лишился должности заместителя министра промышленности и торговли России. Это произошло из-за поведения чиновника в аэропорту Ижевска.

5 апреля Овсянников устроил скандал в ижевском аэропорту. Он отказался предъявить посадочный талон, спорил с сотрудниками, употребляя нецензурную лексику. В итоге на чиновника составили протокол о мелком хулиганстве. 27 апреля суд в Удмуртии рассмотрит это дело.

После этого случая Овсянникова исключили из «Единой России» и рекомендовали освободить от должности.

Сам он говорил, что впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт.

10 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров назвал поведение своего подчиненного недопустимым и заявил, что Овсянников не будет участвовать в дальнейшей работе министерства.

Одновременно правительство России сократило число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10 человек. Отдельно об увольнении Овсянникова не сообщалось.

Овсянников возглавлял Севастополь в 2017–2019 годах. Летом 2019 года он ушел с поста, а в октябре стал заместителем министра.