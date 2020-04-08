Овсянникова исключили из партии «Единая Россия» после скандала в Ижевске

Как заявили в «Единой России», действия замглавы ведомства несовместимы с занимаемой должностью.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом», — сказал Турчак.

Также секретарь Генсовета потребовал уволить Овсянникова с занимаемой в Минпромторге должности. Обращение уже направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову.

Инцидент с замминистра торговли произошел 5 апреля в аэропорту Ижевска. Овсянников собирался улететь в Москву. На входе в аэропорт он отказался предъявлять посадочный талон, несмотря на то, что это было связано с дополнительными мерами из-за угрозы СОVID-19. Как сообщалось, чиновник громко и с бранью комментировал действия сотрудников в форме — видео инцидента появилось на сайте Рен ТВ. Полиции пришлось задержать замглавы министерства.

Ранее Дмитрий Овсянников занимал должность губернатора Севастополя, но в июле 2019 года ушел в отставку.