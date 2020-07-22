«Живем на вулкане». Отмена Олимпиады станет ударом по карьере российских спортсменов

После переноса Олимпиады на 2021 год в оргкомитете вовсе заговорили об отмене. Альтернативой могут стать соревнования при пустых трибунах. Но для спортсменов крайне важна поддержка зрителей. Более того, для многих Игры в Токио станут последними в профессиональной карьере, а их отмена — настоящий удар.

Спортсмены должны были приехать на Олимпиаду-2020 в Токио. Соревнования запланировали на период с 24 июля по 9 августа, но перенесли на год из-за ситуации с коронавирусом. Атлеты остались не только без Игр, но и без тренировок. Запрет на проведение спортивных мероприятий вошел в список ограничительных мер. Сейчас тренировки уже возобновили, но в оргкомитете заявили о возможной отмене Олимпиады и в 2021 году.

«На данный момент мы не рассматриваем вариант с проведением Игр без зрителей. Однако нам необходимо будет задуматься, если это станет единственным возможным сценарием», — сообщил глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори.

По его словам, возможна даже отмена Олимпиады. Перенос потребует затрат в несколько миллионов долларов, поэтому начали рассматривать способы сокращения расходов. Среди мер как раз называли уменьшение количества зрителей. Олимпиаду должны были обсудить с японским правительством в сентябре. Окончательное решение озвучат к концу года.

Летом агентство Kyodo провело опрос среди жителей Токио. Большинство граждан поддержали идею отменить или снова перенесли соревнования. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) уже отмечал, что повторный перенос дат невозможен. Это значит, что Олимпиада состоится или вообще не пройдет.

«Живем как на вулкане»

Перенос Олимпиады-2020 стал ударом для спортсменов, которые готовились выступать. Волейболистка паралимпийской сборной России Елизавета Кунстман отметила, что отмена соревнований будет для всех тяжелой новостью.

«Это, конечно, неописуемые эмоции. Особенно у людей, которые готовятся на протяжении долгого времени. У кого-то это, возможно, последний шанс поехать по возрасту. Я не знаю, как они это переживут. Думаю, что будет тяжело», — сказала она «360».

Кунстман добавила, что для любого спортсмена поддержка зрителей имеет большое значение. При этом никто не станет отказываться от выступлений, если решат проводить их при пустых трибунах.

«Конечно, поддержка зрителей важна. Особенно когда поддерживают тебя, твою команду. Но если выбирать, поехать на Паралимпийские игры без зрителей или не поехать вообще, то, конечно, [лучше] поехать без зрителей», — пояснила волейболистка.

По ее словам, из-за коронавируса пришлось сделать большой перерыв в тренировках. Начиная с марта спортсмены занимались только дома по специальному плану тренировок. Теперь Кунстман готовится к сборам, которые начнутся 3 августа, и надеется поехать на Паралимпиаду в 2021 году.

Заслуженный тренер России Сергей Гальперин подчеркнул, что предстоящая Олимпиада — действительно последний шанс для кого-то выступить и закончить спортивную карьеру. Он напомнил, что участвуют атлеты разных возрастов. Молодые спортсмены тоже готовятся и рвутся в бой.

«Для них без зрителей тоже не очень хорошо. В тоже время этот молодой, если ему сейчас 19, Олимпиаду пропускает, а на следующей ему уже будет 23 года. И не факт, что он в 23 еще будет прыгать, ну спорт такая штука. Все это травмоопасно и непредсказуемо немножко», — заверил тренер.

Спортсменам тяжело держаться в форме без выступлений и тренировок, хотя это необходимо. Более того, пропадает мотивация. Гальперин выразил надежду, что все обойдется, но повлиять на решение оргкомитета атлеты не могут.

«В этом-то и дело, что не от нас это все зависит, а от вышестоящей организации. Мы живем сейчас как на вулкане, каждый день что-то меняется. Какой-то сделать прогноз вообще даже нереально», — сказал тренер.

Провести Олимпиаду можно и без зрителей, но Гальперин считает, что поддержка мотивирует спортсменов и дает определенный адреналин.

Пока точного решения об Олимпийских играх нет. При этом борец греко-римского стиля, Олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили рассказал «360», что спортсмены продолжают готовиться. Все тренировки проходят с соблюдением требований Минздрава и Роспотребнадзора. Если соревнования не отменят, то они должны будут пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.