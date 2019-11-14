Московский предприниматель Валерий Перевозников оставил паралимпийскую чемпионку Елизавету Кунтсман с кредитом 9,5 миллиона рублей. Он пообещал девушке новые протезы и скрылся. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и спустя год предъявили мужчине обвинения в мошенничестве. Мать спортсменки рассказала «360», что надеется на аннулирование договора с банком.

Девушка оказалась должна банку 9,5 миллиона рублей после того, как обратилась за услугами в ООО «Центр юридической поддержки и реабилитации инвалидов». Перевозников предложил волейболистке оформить кредит на новые протезы, который в дальнейшем мужчина пообещал выплатить за счет государственных средств.

Кунтсман согласилась и подписала договор с банком на 5,1 миллиона рублей. Поручителем выступил помощник бизнесмена Денис Демин, на чей счет и были переведены деньги. Позже выяснилось, что заем никто не выплачивает и спортсменка должна отдать банку уже 9,5 миллиона рублей.

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Когда девушка узнала об обмане, написала заявление в полицию. Уголовное дело возбудили, но расследование не продвигалось дальше.

«Он (Перевозников — прим. ред.) был задержан еще в феврале. У него была подписка о невыезде, а сейчас пусть идет на зону, его там очень ждут. Люди там очень „хорошо“ относятся к тем, кто обманывает инвалидов и детей», — прокомментировала мать Кунтсман сообщение о предъявлении обвинений предпринимателю.

Она отметила, что жертвой мошенника стала не только ее дочь. Пострадавших было много, а потерпевшими уже признали 18 человек.

«Есть еще люди, которые только узнают, что у них кредиты, и подают заявления в МВД и Следственный комитет. Нашего адвоката еще даже не допрашивали, а он уже год в этом деле и заявление лежит», — рассказала женщина.

По ее словам, поручителями по кредитам у некоторых пострадавших был сам бизнесмен, а у остальных значится его помощник Демин.

«По Демину у нас вообще стоит вопрос горячий. У кого Перевозников поручитель, им полегче, у них есть бумага суда, что уголовное дело на него. А у кого Демин — ни слова о нем. Получается, что суды не смотрят, на приостановку не идут, потому что у Демина нет уголовной ответственности», — добавила мать спортсменки.

Она пояснила, что суд не может аннулировать договор, если поручитель Демин, так как он не фигурирует в уголовных делах.

«Самая главная цель — аннулировать все договоры с банком, чтобы людей не таскали по судам», — подчеркнула женщина.

Как рассказал «360» адвокат Елизаветы Кунстман, правоохранители действительно завели дело на бизнесмена еще в начале года, но расследование не двигалось с мертвой точки. Правозащитник пытался решить эту ситуацию и обращался за помощью к журналистам.

«Еще в январе-феврале были бумаги о возбуждении уголовного дела в отношении Перевозникова. Но была все тягомотина, поэтому хотели привлечь внимание. Наконец Следственный комитет обратил внимание. Вроде как СК взял под свой контроль», — заявил он.

О предъявлении обвинений мужчине стало известно 14 ноября 2019 года.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение предпринимателю Валерию Перевозникову в мошенничестве в особо крупном размере», — сказано в сообщении пресс-службы

Сейчас следователи собирают достаточную доказательную базу и в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.