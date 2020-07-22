Мишустин заявил о четырех безопасных вакцинах от коронавируса в России

Россия получит вакцину от нового коронавируса осенью. Надежду на это выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме. Ученые уже создали четыре вакцины и доказали их безопасность. Еще два препарата проходят финальную стадию испытаний.

«Четыре вакцины на сегодня, по сообщению Роспотребнадзора, доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии. Это Центр Гамалеи и Минобороны. Два [учреждения] также готовятся к началу испытаний — это „Вектор“ и НИИ вакцин и сывороток», — приводит ТАСС слова премьера.

Глава Кабмина подчеркнул, что российская система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса. В России есть резерв, чтобы успешно бороться с инфекцией, если она вернется. По словам Мишустина, за время пандемии в экстренных условиях система показала свою хорошую работоспособность.

В среду, 22 июля, Минобороны России заявило, что первая вакцина от 2019-nCoV готова. В клинических испытаниях препарата приняли участие добровольцы, у которых выработался иммунитет против коронавируса.