Фигуристка Туктамышева поделилась своим способом восстановления сил после тренировок

Чемпионка мира и Европы 2015 года продолжает свою подготовку к новому сезону, проводя время на тренировочных сборах в Кисловодске. Своим рецептом восстановления сил она поделилась на своей странице в соцсети.

«Как я восстанавливаюсь после тренировок? По возможности это баня, а если ее нет, то горячий душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановиться. И еще супер-средство — это сон. Ну и покушать, естественно», — написала Туктамышева.

Напомним, 23-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева является ученицей тренера Алексея Мишина. Фигуристка в 2013 году заняла третье место на чемпионате Европы в Загребе. А спустя два года стала лучшей в мире. Сначала победила на европейском первенстве в Стокгольме, а потом была лучшей на ЧМ, который прошел в Шанхае.