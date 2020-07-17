facebook_pixel
    17 июля 2020, 13:19

    Фигуристка Туктамышева поделилась своим способом восстановления сил после тренировок

    Анастасия Кременчугская

    Елизавета Туктамышева, чемпионка мира по фигурному катанию, на своей странице в Instagram рассказала, как лучше всего восстановиться после тренировок. По ее словам, помогает высокая температура. Об этом сообщил сайт teleprogramma.pro.

    Чемпионка мира и Европы 2015 года продолжает свою подготовку к новому сезону, проводя время на тренировочных сборах в Кисловодске. Своим рецептом восстановления сил она поделилась на своей странице в соцсети.

    «Как я восстанавливаюсь после тренировок? По возможности это баня, а если ее нет, то горячий душ. Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановиться. И еще супер-средство — это сон. Ну и покушать, естественно», — написала Туктамышева.

    Напомним, 23-летняя фигуристка Елизавета Туктамышева является ученицей тренера Алексея Мишина. Фигуристка в 2013 году заняла третье место на чемпионате Европы в Загребе. А спустя два года стала лучшей в мире. Сначала победила на европейском первенстве в Стокгольме, а потом была лучшей на ЧМ, который прошел в Шанхае.