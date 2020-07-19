Треть японцев поддержали отмену Олимпиады в Токио

Такой точки зрения придерживаются по меньшей мере 33,7% граждан Японии.

А 36,4% опрошенных считают необходимым еще раз перенести сроки соревнований. При этом 23,9% жителей поддержали идею провести Игры летом 2021 года.

Опрос проводился с 17 по 19 июля по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки. Число респондентов не называется.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии главные спортивные соревнования перенесли на год — на 23 июля-8 августа 2021-го. При этом название Игр «Токио-2020» сохранится.

В июне оргкомитет Олимпийских игр официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут основываться на трех базовых принципах — обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата ради безопасности.

Если же к лету 2021 года коронавирус не уйдет, Игры придется отменить. Так заявил глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори.

Около 65% компаний, которые собирались выступить спонсорами на Олимпийских играх, могут отказаться от финансирования.