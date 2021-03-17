Российский арбитр отказался опуститься на колено ради BLM. Иностранцы все равно называют его лучшим

Российский арбитр Сергей Карасев и его судейская бригада отказались опуститься на колено на матче Лиги чемпионов. Они проигнорировали акцию Black Lives Matter. Это не первый случай, когда спортсмены не хотят вставать на колено в знак солидарности с антирасистским движением. На Западе этот жест имеет особое значение, многие россияне же воспринимают его иначе.

Сергей Карасев был главным арбитром ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов, в которой встречались футболисты «Манчестер Сити» и «Боруссии». Судья и его помощники не присоединились к спортсменам и не встали на одно колено перед стартовым свистком.

Никакие штрафные санкции арбитру и его бригаде за такое решение не грозят. Об этом сообщили в UEFA. Организация не обязывает соблюдать этот ритуал. Он распространился в Англии в западном сегменте Сети считается нормой.

Более того, игнорирование акции даже не повлияло на мнение болельщиков о Карасеве.

«Сергей Карасев — лучший рефери в мире», — написал один из поклонников футбола в Twitter.

«АПЛ, Лига 1 и Ла Лига нуждаются в таком судье», — заявил другой пользователь Сети.

«Кто бы знал, что неанглийский рефери по-настоящему умеет работать. Кто-то должен рассказать об этом в АПЛ», — отметил еще один футбольный фанат.

«Он был невероятен», — восхитился работой россиянина другой болельщик.

Когда еще россияне не вставали на колено

Осенью прошлого года российский полузащитник техасского клуба «Остин Боулд» Валерий Сарамутин также отказался вставать на одно колено в знак солидарности с Black Lives Matter. За это молодого человека отстранили от игр в США.

«Перед первым матчем после карантина все на поле встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Я не встал, и ко мне у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Состоялась беседа и с президентом (кстати, белым), он убеждал меня: „Пойми, это не для тебя, это проявление уважения“. А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать. <…> Ладно, если бы это было по желанию, но нет», — процитировал Сарамутина «Спорт-Экспресс».

Во время Гран-при Австрии в июле 2020 года перед началом состязания большинство участников в футболках «Конец расизму» и Black Lives Matter встали на колено. Поддержать акцию отказались шесть гонщиков. В их числе был россиянин Даниил Квят.

«Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это немного против моего русского менталитета, когда встают на колено перед родиной, флагом, Богом», — заявил спортсмен в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что борьбу с расизмом поддерживают все пилоты. По мнению Квята, они продемонстрировали это, надев футболки с надписями.

Движение Black Lives Matter

Движение Black Lives Matter оказалось в центре общественного внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда правоохранители использовали при задержании жесткий удушающий прием. Мужчина скончался в больнице.

На протестах из-за смерти Джорджа Флойда участники акций регулярно опускались на колени и просили сделать полицейских то же самое. Иногда правоохранители выполняли просьбу.

На Западе преклонение колена — это давний символ движения за гражданские права. Все началось со снимка, на котором Мартин Лютер Кинг — младший и другие борцы за гражданские права стоят на коленях в молитве в Сельме в 1965 году.