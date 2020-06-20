Министры, полиция и даже Джастин Трюдо встают на одно колено. На Западе этот жест имеет особое значение

На протестах из-за смерти Джорджа Флойда можно заметить, как люди регулярно преклоняют свое колено и просят сделать полицейских то же самое. Недавно министр иностранных дел Великобритании заявил, что это больше похоже на символ подчинения, а не освобождения. На самом деле значение этого жеста совсем другое, и началось все с Мартина Лютера Кинга.

Протесты из-за смерти Джорджа Флойда зачастую сопровождаются преклонением колена со стороны митингующих. Иногда к ним присоединяются полицейские и военные. Этот знак солидарности одними воспринимается как нечто нейтральное, а другими — как символ унижения и подчинения.

На самом деле преклонение колена — давний символ движения за гражданские права. Все началось со знаменитой фотографии, на которой запечатлен Мартин Лютер Кинг — младший и другие борцы за гражданские права, стоящими на коленях в молитве в Сельме, штат Алабама, в 1965 году.

Фотография была сделана после ареста десятков демонстрантов во время трех ненасильственных маршей протеста, борющихся за право голоса для чернокожих американцев. Это в конечном итоге привело к знаменательному принятию Закона об избирательных правах.

Колин Каперник и мирный протест

Вновь этот жест был популяризирован американским футболистом Колином Каперником. В августе 2016 года во время гимна перед домашней предсезонной игрой демонстративно остался сидеть на скамейке. Когда репортеры спросили Каперника об этом, он ответил: «Я не собираюсь вставать и демонстрировать гордость флагом страны, которая угнетает темнокожих и цветных людей. Для меня это больше, чем футбол, и с моей стороны было бы эгоистично смотреть в другую сторону». Мирный протест со стороны футболиста был вызван тем, что в то лето полиция во время задержаний расстреляла несколько безоружных темнокожих. При этом полицейские не были наказаны.

Через месяц во время гимна он опустился на одно колено с товарищем по команде Эриком Рейдом. Дальше преклонять колено стали и другие спортсмены. Эти действия вызвали широкий резонанс в американском обществе.

Все это подвергалось жесткой критике со стороны консерваторов, а еще больше масла в огонь добавлял Дональд Трамп. В начале 2017 года он призвал владельцев команд выгнать с поля любого «сукиного сына», который не встал во время гимна, пишет Washington Post.

Накал в обществе нарастал, поэтому НФЛ и Коалиция игроков пришли к компромиссу. Лига согласилась оказывать финансовую поддержку активистам, но в 2018 году было принято решение, что игроки больше не могут преклонять колено, не подвергаясь наказанию. Вместо этого они могут оставаться в раздевалке, пока звучит гимн. Трамп на такое решение отреагировал положительно, но сказал, что если игрок не выступает за гимн, то, возможно, его не должно быть в стране.

После протестов из-за смерти Джорджа Флойда НФЛ пересмотрели свое решение. Они отменили запрет на преклонение колена, признав, что «эта политика была неправильной».

Конец карьеры

Сам Каперник был вынужден уйти из НФЛ в начале 2017 года и с тех пор ни разу не появлялся на поле. Он продолжал свои мирные протесты на протяжении всего сезона в 2016 году. Позже руководство решило убрать его, испугавшись скандалов. При этом футболист повторял, что не является антиамериканцем и просто хочет помочь своей стране стать лучше. Другие игроки поясняли, что не пытаются выступать против военных, а лишь стараются повысить осведомленность о жестокости полиции и социальной несправедливости. Каперник также пожертвовал один миллион долларов из своей зарплаты на благотворительность в тот год.

После ухода из лиги Каперник продолжил свою активистскую деятельность, а в 2018 году стал лицом и голосом рекламной кампании Nike, которая вызвала как похвалу, так и критику. Нашлись те, кого такое сотрудничество оскорбило. Люди стали показательно сжигать кроссовки от Nike и отказывались от компании. Другие, наоборот, были в восторге от такого решения.

В знаменитой рекламе Каперник говорит: «Верь во что-то, даже если это означает пожертвовать всем».

Он отреагировал на смерть Джорджа Флойда, написав в своем Тwitter, что «когда вежливость ведет к смерти, восстание — единственная логическая реакция». Каперник также основал фонд правовой защиты для протестующих в Миннеаполисе.

Смерть Джорджа Флойда

И вновь преклоненное колено стало символом несогласия с действиями полиции и борьбой против их несправедливого отношения к расовым меньшинствам в 2020 году. Смерть Джорджа Флойда вызвала массовые протесты не только в США, но и в других странах.

Сенатор Шумер, спикер Нэнси Пелоси и другие демократы преклонили в тишине колено на 8 минут 46 секунд в память о Джордже Флойде.

Тот же жест повторил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Против преклонения колена жестко выступают политики из консервативного крыла. Дональд Трамп нередко негативно высказывался о такой практике. А недавно об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Он сказал, что поддерживает движение, но выступает против преклонения колен. По его словам, это напоминает что-то взятое из «Игры престолов» и скорее походит на жест унижения.

Среди полицейских позиция на преклонение колено разделяется. Некоторые делают это сами, другие говорят, что это не соответствует их принципам. Третьи соглашаются после небольших уговоров. Например, один из офицеров полиции сначала преклонил колено со всеми протестующими, а затем написал электронное письмо с извинениями за это, сказав, что это было «ужасным решением», сообщает NBC.

Получается, что в культурном коде американцев преклонение колена — это в первую очередь проявление несогласия с полицией и ее действиями в отношении расовых меньшинств. Недовольство это вызывает среди тех, кто считает, что такой жест в целом атакует полицейских и принижает их значимость.