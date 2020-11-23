Два российских спортсмена отказались публично опускаться на колено в США. Жест BLM претит русскому менталитету

Российского полузащитника техасского клуба «Остин Боулд» Валерия Сарамутина отстранили от игр в США. Он отказался вставать на одно колено в знак солидарности с антирасистским движением Black Lives Matter. Для российских игроков акция в целом чуждая — идею с коленом не поддержали и российский гонщик «Формулы-1», и тренер хоккеистов.

Сарамутин отметил, что руководство клуба даже провело с ним беседу. Футболиста попросили выразить солидарность с BLM, но убедить его не получилось.

«Перед первым матчем после карантина все на поле встали на колено в поддержку движения Black Lives Matter. Я не встал, и ко мне у клуба возникли вопросы. Тренер говорил, что мне надо подумать над своим поведением. Состоялась беседа и с президентом (кстати, белым), он убеждал меня: „Пойми, это не для тебя, это проявление уважения“. А я отвечал, что не понимаю, зачем это нужно делать», — цитирует Сарамутина «Спорт-Экспресс».

После этого у одного из игроков команды обнаружили коронавирус. Россиянин жил с ним в одном доме, поэтому вынужден был соблюдать карантин и пропустил из-за этого несколько матчей в августе. Затем он вышел на замену в трех играх.

«На сегодня это мои последние игры за „Боулд“. Я нормально отношусь к тому, что происходит в Америке. Но, думаю, летом эту ситуацию стали перегибать. Перед матчами все вставали на колено — ладно, если бы это было по желанию, но нет. А с августа началась еще одна акция: на восьмой минуте матчи останавливали, все снова опускались на колено и ждали отметки в 8 минут 46 секунд — столько времени душили Флойда», — отметил спортсмен.

Он добавил, что его команда впервые провела акцию 31 августа в матче с «Оклахомой». Тогда Сарамутин на колено тоже не встал. В той же встрече произошел конфликт одноклубника россиянина — Клебера — с тренерским штабом. Бразильца, который играл в киевском «Динамо» в нулевые, заменили. Вместо него на поле выпустили темнокожего юного футболиста. После скандала Клебера отстранили от игр и тренировок.

«Я был единственным, кто поддержал бразильца, — мы в команде с ним чаще всех общались, так как он еще помнит русский язык. Меня после той игры тоже отстранили, но только от матчей. <…> В заявку на матч я больше ни разу не попал. Штрафов не выписывали — тренер мне объяснял, что я физически не готов играть. Но это чушь», — подчеркнул футболист.

Интерес к нему сейчас проявляют как российские, так и зарубежные клубы, отметил спортсмен в разговоре с изданием «Подъем». Однако пока ситуация остается неясной, ведь контракт с «Остин Боулд» у Сарамутина все еще в силе.

Он стал вторым россиянином, который публично отказался опускаться на колено во время спортивного мероприятия.

Отказ от колена гонщика «Формулы-1» Квята

В июле гонка Гран-при Австрии стала первой в сезоне после четырехмесячной отсрочки. Перед началом большинство участников в футболках Еnd Rаcism («Конец расизму») и Black Lives Matter встали на колено в знак поддержки движения. Сделать это отказались шесть гонщиков, в числе которых был россиянин Даниил Квят.

«Когда предложили как жест борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно, потому что это немного против моего русского менталитета, [который допускает] когда встают на колено перед родиной, флагом, Богом», — пояснил спортсмен в эфире Первого канала.

На Западе этот жест действительно наделяют другим значением. Квят же добавил, что борьбу с расизмом поддерживают все пилоты и они продемонстрировали это, когда надели футболки с надписью «Конец расизму». А отказ гонщиков опускаться на колено поддержали в России.

«Не дай бог, если наши присоединятся»

Бывший главный тренер сборной России по хоккею с шайбой Владимир Плющев также не оценил идею с вставанием на колено. Он назвал такой жест глупостью.

«Будут ли игроки НХЛ вставать на колено — это их личное дело. Если хотят, то пускай встают. Я, например, не понимаю, когда мужчины встают на колено перед кем-либо, кроме любимой женщины. Не дай бог, если наши присоединятся к этому делу. Это будет вообще», — заявил Плющев.

По мнению тренера, преклонить колено, возможно, смогут те российские спортсмены, которые захотят понравиться темнокожим.

Движение Black Lives Matter стало крупнейшим в истории США. Оно оказалось в центре общественного внимания в связи с массовыми протестами и беспорядками, которые начались во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда правоохранители использовали при задержании жесткий удушающий прием. Мужчина скончался в больнице.