UEFA не будет наказывать российского арбитра за отказ преклонить колено на матче Лиги чемпионов
Российскому арбитру Карасеву не грозит наказание за то, что он не встал на колено перед началом матча Лиги чемпионов в рамках акции солидарности. По словам представителей UEFA, этот жест был добровольным.
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) объяснил, что решение, преклонять или нет колено, принимают сами футболисты, судьи и тренеры.
«Следовательно, за это или за неисполнение дисциплинарных взысканий не налагается», — заявили представители организации. Их процитировал РБК.
Акция солидарности с движением Black Lives Matter и с борьбой против расизма и дискриминации прошла 16 марта перед началом игры 1/8 финала Лиги чемпионов в Будапеште. В матче участвовали британская команда «Манчестер Сити» и немецкая «Боруссия». На нем находилась бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Некоторые иностранцы раскритиковали Карасева за то, что он не встал на одно колено.
«Конечно, российский судья не встает на одно колено…»
Другой пользователь, под ником @1985_phil, написал, что совершенно не удивлен, что российский арбитр не поддержал BLM. Однако работу российского рефери в соцсетях оценили многие болельщики.
«Мы можем просто упомянуть российского арбитра? Он отлично отсудил игру»
«Сергей Карасев — лучший арбитр в мире», «он знает, что делает», «Премьер-лига, Лига 1 и Ла лига нуждаются в таких рефери», — писали пользователи Twitter.