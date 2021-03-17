Российские судьи отказались поддержать Black Lives Matter перед матчем Лиги чемпионов

Российская команда арбитров во главе с Сергеем Карасевым не поддержала акцию Black Lives Matter. Они отказались встать на одно колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Боруссией» (2:0).

Перед началом матча, который прошел на стадионе «Имени Ференца Пушкаша» в Будапеште, игроки обеих команд перед стартовым свистком опустились на одно колено, таким образом выразив солидарность движению Black Lives Matter, сообщил РБК.

Смерть Джорджа Флойда стала резонансной в США. После этого по стране прокатились протесты, появилось движение Black Lives Matter. Американцы обвинили полицейских в том, что те часто превышают должностные полномочия и несправедливо относятся к афроамериканцам. Общество стало требовать пересмотра работы полиции.

Позднее палата представителей конгресса США приняла законопроект о полицейской реформе. Его назвали в честь афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в 2020 году после задержания стражами порядка.

Ранее большая часть футболистов «Краснодара» решили не выражать солидарность с движением Black Lives Matter перед началом матча с «Челси». Поддержали движение только двое. После этого их поведение раскритиковало мировое сообщество.