Сенат Чехии поднимет вопрос об импичменте президента Милоша Земана на следующей неделе. Все из-за того, что он не поддержал теорию о причастности России к взрывам в Врбетице. Вообще, ситуация с Россией стала разменной монетой во внутренней политической жизни Чехии: вокруг нее политики строят свою агитацию. И это при том, что отношения двух стран в этом году умерли — причем надолго.

Как сообщила радиостанция Sputnik, комитет чешского сената по иностранным делам и безопасности проголосовал в среду за то, чтобы объявить президента Милоша Земана неспособным занимать свой пост. Такое голосование инициировали после его комментариев по поводу взрывов в Врбетице в 2014 году.

Председатель комитета и глава верхней палаты парламента республики Павел Фишер написал в Twitter, что комитет основывался на 66-й статье Конституции. Он также отметил, что предложит обсудить этот вопрос всему сенату на следующей неделе.

Согласно 66-й статье, если обе палаты парламента примут резолюцию о том, что президент не может выполнять свои служебные обязанности по серьезным причинам, его место займет премьер-министр. Им сейчас в Чехии является Андрей Бабиш.

Земан вызвал негодование властей в апреле, когда усомнился в виновности России во взрывах на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице. Парламент тогда обвинил российских шпионов, а президент отметил, что есть еще несколько версий: попытка скрыть недостачу оружия или некомпетентные действия сотрудников склада. Россия свою причастность к взрывам категорически отрицает.

Импичменту быть?

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в разговоре с «360» отметил, что импичмент вряд ли состоится. Да, в верхней палате парламента преобладают противники Земана, но нужно получить согласие и нижней. А там такого большинства не будет, поэтому голосов они не наберут.

По его словам, сейчас происходит информационная подготовка к парламентским выборам, которые пройдут в Чехии в октябре. Это попытка не столько запугать Земана, сколько напомнить избирателям о себе и антироссийской повестке, существующей в Чехии. У этих партий рейтинг сейчас около 20% и ниже.

«Им нужно показать избирателям, какие они патриоты, чтобы попытаться улучшить свое положение», — сказал Трухачев.

Забавно и то, что Фишер, объявившей об инициировании импичмента, намерен баллотироваться на выборах в президенты, которые пройдут не позднее января 2023 года.

Политолог и специалист по странам Балтии Андрей Стариков отметил, что в нынешней архитектуре политического руководства Чехии Земан стал лишним элементом. Он не вписался в повестку антироссийского правительства. И разговоры об импичменте — это не попытка запугивания и давления, а скорее ожидаемые действия.

Земан занимает довольно номинальную должность. Президент в Чехии особо ни на что не влияет, а решает все парламент. Но если его все же уберут, то на его место определенно придет человек с риторикой, поддерживающей действия парламента.

«Это будет сигналом для западных политиков, находящихся на госдолжностях и пытающихся как-то сдержать коллективный антироссийских настрой», — подчеркнул Стариков.

При этом, по мнению эксперта, характеризовать позицию Земана в отношении взрывов как защиту России будет преувеличением. Единственное, что он сделал, — это призвал чешский политический класс не спешить с выводами и разобраться в ситуации. Однако из-за того, что у Земана есть «личные товарищеские контакты с представителями российского политического класса», его за любой чих готовы назвать агентом Кремля.

Трухачев в заключении добавил, что импичмент Земана или его отсутствие не повлияет на отношения России и Чехии. Сейчас они мертвы, и перемен не будет ближайшие четыре года. И первое, что нужны изменить, чтобы исправить это, — правительство Чехии.