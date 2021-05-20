СМИ: президент Чехии 10 дней игнорировал лежащий на столе доклад по взрывам в Врбетице

Секретный документ с информацией о том, что во взрывах в Врбетице якобы участвовали российские спецслужбы, 10 дней лежал на столе у президента Чехии Милоша Земана. Однако никто ему об этом не сказал — он не видел доклад и узнал обо всем только после заявление премьера страны Андрея Бабиша и вице-премьера Яна Гамачека.

Об этом сообщило пражское сетевое издание Deník N.

«Президент Земан говорил правду, когда утверждал, что о „деле Врбетице“ узнал лишь 17 апреля от премьера Андрея Бабиша и вице-премьера Яна Гамачека. Секретное сообщение Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) об участии РФ во взрывах во Врбетице хотя и пришло в Пражский град 10 днями ранее, но президент его не прочитал», — отметили там.

Издание со ссылкой на источники уточнило, что президент просто не знал о документах на своем столе — их положили туда без предупреждения вместе с другими бумагами. При этом доклад пришел в Пражский град уже 7 апреля, за 10 дней до того дня, когда Земан про это узнал. Он ознакомился с документом только 17 апреля — когда Бабиш и Гамачек сообщили ему про запланированную высылку 18 дипломатов российского посольства.

Издание уточнило, Что эту информацию подтвердили сразу несколько источников, которые знакомы с ситуацией в Пражском граде.