Земан назвал ошибкой включение Чехии в список недружественных России стран

Решение России включить Чехию в число недружественных стран — это ошибка. Нельзя заводить врагов из числа бывших друзей. Таким мнением поделился президент Чехии Милош Земан в интервью радиостанции F1, сообщило издание Lidovky.

Глава Чехии отметил, что если между странами не может быть прошлой дружбы, то должны сохраняться хотя бы нормальные отношения.

«Всегда плохо быть врагом. С российской стороны это глупо, потому что заводить врагов из бывших друзей — ошибка», — подчеркнул Земан.

Правительство России утвердило список недружественных государств. Кроме Чехии туда вошли США. Посольства этих стран в Москве могут нанимать на работу российских граждан только по установленной квоте. Для чешской дипмиссии ограничение составило 19 человек. Для американского консульства ввели полный запрет.

Министерство иностранных дел Чехии назвало решение России создать список недружественных стран шагом к дальнейшей эскалации. Действия Москвы посчитали нарушающими Венскую конвенцию, которая предусматривает организацию работы посольств.

В ведомстве отметили, что они продолжат настаивать на сокращении количества дипломатов российского посольства до паритетного с количеством сотрудников дипмиссии в Москве.

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька заявил, что ждет разъяснений от Москвы, что означает включение страны в список недружественных. Также он уточнил, что пока не понимает, как это скажется на работе консульств двух стран.

Отношения Москвы и Праги ухудшились после заявления премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который обвинил российские спецслужбы в причастности к взрывам военных складов в поселке Врбетица в 2014 году. Москва отрицает все обвинения, а министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Евросоюз разобраться в легальности оружия на складах.