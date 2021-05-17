Лавров пристыдил Чехию из-за «позорного» дела о взрывах во Врбетице

Власти Чехии с позором расхлебывают историю со взрывами на военном складе во Врбетице, сопровождая это бездоказательными обвинениями в адрес Москвы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».

«Вы видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад», — сказал глава дипведомства.

В Праге никто так и не смог объяснить, чем все эти годы занимались их следователи, отметил Лавров. Они путаются в показаниях и выдвигают все новые версии случившегося, указал министр иностранных дел. По его словам, чешским властям следовало сперва разобраться в том, что у них случилось, прежде чем высылать российских дипломатов, сопровождая это обвинениями, по которым еще даже не закончено следствие.

Лавров предположил, что судя по тому, как проходит расследование, оно вряд ли приведет к каким-то конкретным результатам. Чехия, а также США проявили себя крайне недружественно по отношению к России, выдвинув голословные обвинения, подчеркнул он.

Прага 17 апреля обвинила спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, произошедшем в 2014 году. Под этим предлогом из стран выслали 18 дипломатов РФ. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.

Правительство РФ на прошлой неделе утвердило список недружественных стран. В него пока вошли только США и Чехия, но в дальнейшем перечень может быть расширен.

Глава Минюста Чехии ранее опровергла заявление президента страны Милоша Земана о том, что правоохранители якобы изучают несколько версий взрывов во Врбетице.