Страна несогласия. Россия разделила чешского президента и правительство

Президент Чехии заявил, что есть несколько версий о взрывах во Врбетице. Однако премьер-министр и его правительство настаивают, что версия одна: виновата Россия. Эксперты говорят, что отсутствие согласия внутри правительства свойственно чешской политики. А по поводу России там никогда не будет единого мнения.

Президент Чехии Милош Земан рассказал о нескольких версиях взрывов в Врбетице. Первая — вмешательство российских спецслужб. Вторая — попытка скрыть финансовые недостачи. Третья — ненадлежащее обращение с взрывчатыми веществами.

«Я, в отличие от других политиков, не поддерживаю только одну версию. Министр юстиции Мария Бенешова тоже говорила об этом. Взрывы могли быть попыткой скрыть недостачу», — процитировало президента издание Lidovky.

Земан призвал провести тщательное расследование и попросил дать, наконец, понять, что там произошло.

Однако вскоре после высказываний Земана выступила Бенешова. Она опровергла слова о нескольких версиях. Министр заявила, что ничего не знает о наличии трех версий произошедшего у следствия.

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, кроме причастности агентов российской военной разведки», — сказала она.

Позже ситуацию прокомментировал премьер-министр страны Андрей Бабиш.

«Я объяснил господину президенту, что полиция расследует одну версию. Возможно, в ходе расследования с 2014 года было больше версий. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает, что существует несколько версий», — подчеркнул Бабиш в интервью радио Frekvence.

На происходящее отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров. В разговоре с ТАСС он заявил, что сейчас в Чехии «с позором расхлебывают историю со взрывами».

«Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы. Путаются в показаниях, как у нас говорят, выдвигают все новые и новые какие-то версии. Надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему даже еще не закончено следствие», — сказал Лавров.

Он усомнился в том, что дело закончится каким-то конкретным результатом.

Нет единства

По словам доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ и политолога Вадима Трухачева, отсутствие единства по поводу России в чешском правительстве неудивительно. С одной стороны, есть Милош Земан, который, в отличие от Бабиша, не олигарх, и его невозможно поймать на какой-то коррупции. С другой — есть более уязвимый Бабиш, на которого, по мнению эксперта, у руководителя чешских спецслужб мог быть компромат. Отсюда и появление русофобной риторики у премьера.

Тот факт, что правительство Чехии идет против России, объясняется евроатлантическим давлением и тем, что спецслужбы страны работают в тесной связке с коллегами по ЕС и НАТО. Земан же всегда представлял из себя политика, который старался держать нейтралитет.

«Чешская власть очень многогранна. В одно время у руля страны могут находиться люди с совершенно разными взглядами. А что касается России, то нет, пожалуй, ни одной страны в мире, где разброс мнений по поводу России был бы таким большим, как в Чехии», — сказал эксперт.

По его словам, прийти к соглашению по поводу России крайне сложно. В стране условно есть 20% русофобов, 20% русофилов, 20% евроатлантистов, но не русофобов, 20% прагматиков и 20% колеблющихся. И в такой матрице им приходится договариваться.

«Из Чехии могут доноситься совершенно противоположного свойства заявления по поводу России. К этому следует привыкнуть. Там единства, по нашему мнению, никогда не будет», — подчеркнул Трухачев.

С таким мнением согласен политолог и главный редактор ИА Baltnews Андрей Стариков. Политическая архитектура Чехии такова, что правительство там традиционно более пронатовское и западное. А президент обычно балансирует на антироссийских настроениях и пытается сохранять конструктив, что мы видим и сейчас.

«Несогласие внутри правительства, которое мы сейчас видим, — это последствия западной демократии и разделения власти. Не все поют в унисон», — заметил Стариков.

Он добавил, что все-таки здесь перевешивает роль Бабиша и остального правительства. Земан остался практически в одиночестве. Во-первых, его субъектность в Чехии не столь велика, чтобы переменить вектор отношения к России. Во-вторых, против него активно ведут кампанию по дискредитации. Его обвиняют в продажности и постоянно критикуют. Не исключено, что властям все же удастся его додавить.

«Стоит отдать должное его политической зрелости, что, несмотря на все происходящее, он до сих пор сохраняет объективность», — добавил собеседник «360».

Почему внесли в список

Милош Земан прокомментировал не только расследование взрывов, но и то, что Россия включила Чехию в список «недружественных» государств.

«Это глупость с российской стороны, потому что заводить врагов из бывших друзей — ошибка. Если не может быть дружбы, то должны быть хотя бы корректные отношения», — процитировало его агентство Reuters.

Чешский президент в течение многих лет выступал за дружеские отношения с Россией, поддерживал участие России в строительстве новой атомной электростанции, а также призывал чешские власти купить российскую вакцину «Спутник V» от COVID-19. Такая реакция с его стороны на ход России довольно ожидаема.

«Чехия и США проявили крайне недружественный подход к РФ, обвиняя ее во всех смертных грехах», — объяснил РИА «Новости» Лавров решение о включении Чехии в список.

По мнению Трухачева, внесение в список Чехии и невнесение туда Польши выглядит странно. Есть страны, которые явно настроены к России хуже, чем Чехия. Он предположил, что столь острая реакция России была продиктована тем, что такие действия со стороны Чехии были неожиданными. И у правительства есть определенная обида.

Стариков же заявил, что решение было абсолютно правильным. России необходимо было обозначить уровень деградации отношений и показать, что для нее такие «недружественные и вульгарные» действия неприемлемы — они будут иметь последствия.

«Понятно, почему Земан это не приветствует и выражает сожаление, но он практически единственный с такой позицией на уровне политического руководства Чехии», — заметил Трухачев.

Вероятность восстановить отношения есть. По словам Трухачева, это зависит от очень многих вещей. В первую очередь от того, переустановят ли в Праге памятник Коневу, снесенный в предыдущем году. Если да, то Чехию быстро исключат из списка. В целом нормализации отношений стоит ожидать не раньше чем через три-четыре года.