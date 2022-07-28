Черноморский флот завоевал господство в Азовском море. От ВМС Украины осталось одно название

Черноморский флот России завоевал господство в Азовском и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. Это стратегически важный момент, уверены специалисты. В противном случае сохранялась угроза для Крымского моста, повторного минирования портов и даже строительства баз НАТО. Теперь же Россия существенно расширила свое влияние.

Черноморский флот завоевал господство в Азовском море

Россия получила контроль над Азовским морем. Об этом заявил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов во время поздравления военнослужащих и ветеранов по случаю предстоящего Дня ВМФ.

«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — подчеркнул Осипов.

По его словам, корабли и авиация уничтожают важные объекты врага ударами высокоточного оружия. Так они поддерживают наступление сухопутных сил. Также адмирал отметил, что воины-черноморцы успешно справляются с поставленными задачами и достойно продолжают дело поколения победителей Великой Отечественной войны — искореняют нацизм.

Все берега Азовского моря — под контролем РФ

Азовское море как закрытый морской бассейн полностью превратилось во внутреннее море. Такая формулировка была у древних римлян относительно Средиземного моря. Они называли это море своим, контролируя все берега. Об этом «360» рассказал председатель правления Московского клуба истории флота, активный участник военно-поисковых движений, автор военно-исторических публикаций Константин Стрельбицкий.

Грубо говоря, это внутреннее озеро, например, как Ладога, Онега, Байкал — внутренние озера России. При этом, если перечисленные озера «совсем внутренние «и, как Байкал, совсем закрытые, не имеющие нормальных выходов или выходов, то Азовское море — открытое благодаря Керченскому проливу. В ходе спецоперации все берега моря стали российскими Константин Стрельбицкий.

Ранее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов отметил, что после освобождения Мариуполя Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР. Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов подчеркнул, что Украина навсегда потеряет доступ к Азовскому морю, потому что Херсонская и Запорожская области не вернутся под ее контроль.

Почему контроль над портами и морем важен для РФ

При этом часть прибрежной территории Черного моря остается за Украиной. От устья Днепра идем по карте на Запад, затем сворачиваем на Юг и до устья Дуная побережье все еще украинское, отметил Стрельбицкий. Тем временем России очень важно иметь контроль над портами, ведь иначе их могут использовать в военных целях — для перевозки вооружения.

«По факту никакого контроля со стороны Украины над ними реально уже нет по той причине, что у Украины практически нет военно-морских сил — того, что у них называлось ВМС. От этого осталось лишь одно название. Есть буквально несколько кораблей и боевых катеров, которые из себя уже военно-морские силы не представляют», — пояснил Стрельбицкий.

Политолог Никита Донцов также отметил военное значение контроля над Азовским морем. По его словам, ранее там находились боевые корабли Украины. А это угрожало и Крымскому мосту.

Переправа между полуостровом и Краснодарским краем, мост мог быть атакован с двух сторон — со стороны Азова и со стороны Черного моря. Это была большая потенциальная угроза для Крыма Никитаа Донцов.

Также Стрельбицкий отметил проблему минирования, которое сама же Украина и проводила — причем бессистемно. По его словам, у украинцев, скорее всего, даже нет карты, где были бы указаны заминированные участки. На том же Азовском море, и без того неглубоком, устанавливали мины с использованием инженерных средств.

«Мы помним, как украинцы просто нагрузили на одно из вспомогательных судов специальные мины и отправили его в море, где он подвергся обстрелу нашего корабля и был вынужден во избежание гибели просто выброситься на берег под Одессой, не выставив ни одной мины. И вот с этими минами он где-то там на берегу лежит, под Одессой. Это яркий показатель того, как украинцы занимались морским минированием», — отметил Стрельбицкий.

Рост прибрежной территории России

Причерноморские территории должны развиваться как порты вывоза и ввоза мирной продукции. Стрельбицкий полагает, что контроль России сможет это обеспечить.

«Главное, конечно, в Черном море — это гражданские порты, грузовые порты, пассажирские порты, порты паромных переправ. Все это должно развиваться именно в этом направлении. То, что мы установили больше контроля на Черном море, — это, конечно, плюс, потому что после 1992 года, после соглашений о разделе между странами СНГ у России был очень небольшой кусочек побережья Черного моря — от Керченского пролива и до границы с Грузией», — подчеркнул Стрельбицкий.

Он напомнил, что с 2014 года у России под контролем все побережье Крыма. Еще есть побережье дружественной Абхазии, где несут службу российские морские пограничники. Зона контроля расширилась, и это, безусловно, улучшает позиции РФ, уверен Стрельбицкий.