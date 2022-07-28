Северо-западная часть Черного моря перешла под контроль флота РФ
Командующий ЧФ Игорь Осипов: РФ установила господство в Азовском море
Черноморский флот РФ в ходе спецоперации на Украине завоевал господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. Об этом заявил командующий ЧФ Игорь Осипов. Его слова процитировал «Интерфакс».
Он рассказал об этом в рамках поздравления с днем Военно-морского флота (ВМФ) России.
«Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря», — сказал Осипов.
Также он сообщил, что корабли и авиация флота наносят прицельные удары по критически важным для противника объектам. Также эти подразделения ВС РФ участвуют в наступательных действиях сухопутных группировок российской армии.
Отдельно Осипов отметил мужество и героизм, которые воины-черноморцы проявляют во время выполнения задач спецоперации России на Украине. Также он подчеркнул, что личный состав флота «вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности Российской Федерации на ее южных рубежах».