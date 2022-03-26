Дрейфующие в Черном море мины достигнут Румынии через четверо суток

Дрейфующие мины в Черном море через четверо суток достигнут Румынии, а через 10 суток — Болгарии. Об угрозе дрейфа сорванных якорных мин сообщил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передал ТАСС.

Угроза дрейфа мин вдоль побережья причерноморских стран сохраняется при ухудшении гидрометеорологических условий в северной части Черного моря, доложил Мизинцев.

«Дрейфующие мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии — через 10 суток», — сказал генерал-полковник.

Начальник НЦУО сообщил, что в украинских портал заблокированы 67 иностранных судов из 15 государств. Высокая минная опасность и угроза обстрела, созданные Украиной в своих внутренних водах, не позволяют судам безопасно покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного, чтобы выйти в открытое море.

Российская сторона ежедневно открывает морской гуманитарный коридор для выхода иностранных гражданских судов из украинских портов, но официальный Киев уклоняется от согласования.