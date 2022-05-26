Азовское море как стратегический объект. Почему так важно взять его под контроль России

Азовское море стало исключительно российским и ЛНР и ДНР. Украина потеряла к нему доступ и, уверены политологи, уже его не вернет. Эта территория уникальна с точки зрения экономики, так как именно там обитает большое количество рыбы. Более того, море должно было перейти под контроль военных России и Донбасса. Иначе было невозможно устранить угрозу для Крыма, нанести удар по которому не раз обещала украинская сторона.

Украина потеряла выход к Азовскому морю

Украина навсегда потеряла выход к Азовскому морю. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он уверен, что Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль киевского режима.

«Азовское море навсегда потеряно для Украины. Порты в Запорожской и Херсонской областях никогда больше не будут украинскими. Уверен, что после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации», — отметил Рогов.

Постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов подчеркнул, что Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР.

Как Украина превратила Азовское море в горячую точку

На протяжении последних 300 лет Азовское море было внутренним морем России. Оно играло роль как торговой, так и сельскохозяйственной базы. Об этом «360» рассказал крымский политолог Владимир Джаралла.

«Рыба уходила на нерест на Дон. При этом основное время она находилась в Азовском море. По сути, Азов был громадным бассейном, буквально переполненным рыбой. В СССР развитие металлургии поставило на первый план, конечно же, портовое хозяйство», — пояснил Джаралла.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом он отметил, что особо большие суда не могли заходить в Азовское море, то есть оно имело исключительно экономическое значение. А после распада Союза территория оказалась разделена между двумя странами.

Со стороны Украины сразу же начались определенные действия, смысл которых можно определить так: «Мы хотим брать как можно больше, но при этом нести ответственность за это как можно меньше». В частности, возникла проблема браконьерства, она стала достаточно серьезной за эти годы Владимир Джаралла.

По его словам, именно это привело к тому, что некоторые породы рыб попросту перестали добывать. Более того, с возникновением разногласий между государствами появилась реальная опасность появления в Азовском море иностранных структур. Пока российская сторона пыталась наладить сотрудничество на этой территории, украинская все более отстранялась.

Источник фото: РИА «Новости»

«А начавшийся конфликт восемь лет назад превратил Азовское море в горячую точку, причем исключительно по вине украинских властей, постоянно сопровождавших это провокациями. Теперь этому положен конец. <…> Это теперь будет действительно внутренним морем России. Исчезнут всякие искусственные проблемы, которые были раньше. И море снова вернет себе исключительно экономическое значение», — пояснил Джаралла.

Стратегическое значение Азовского моря

Политолог Никита Донцов также подчеркнул, что Азовское море было необходимо «забрать» не только ради спасения экологии, но и ради военных целей.

В Азовском море присутствовали боевые корабли Украины. И тот же самый Крымский мост, переправа между полуостровом и Краснодарским краем, мог быть атакован с двух сторон — со стороны Азова и со стороны Черного моря. Это была большая потенциальная угроза для Крыма Никита Донцов.

Он напомнил, что со стороны Украины не раз звучали громкие политические заявления разрушить Крымский мост и военным путем забрать Крым. РФ не могла этого допустить. Кроме как взятием Азовского моря под свой контроль, российская сторона не могла обеспечить полностью безопасность полуострова. Более того, здесь есть и вопрос снабжения региона. Ведь пока территория частично контролировалась украинскими военными, морское сообщение в полном масштабе осуществляться не могло.

«Сейчас Азовское море будет использоваться полноценно — и для туристических целей, и с точки зрения транспортных перевозок между регионами (по морю это делать дешевле). Снимется нагрузка на тот же самый Крымский мост. Одни плюсы для нас», — подчеркнул Донцов.

Джаралла уверен, что вернуть себе Азовское море Украина сможет лишь в случае глобального поражения России. Тогда это уже будет не самой большой проблемой.

Минирование выхода к Черному морю

Единственный выход из херсонского порта в Черное море украинские военные заминировали. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсонский порт на данном этапе не может быть задействован. Заминирован единственный выход в Черное море в Днепровско-Бугском лимане, в районе порта Очаков Николаевской области, который контролируется украинскими нацистами», — отметил Стремоусов.

По его словам, порт откроют, когда полностью зачистят Очаков и всю Николаевскую область от украинских националистов.

До этого, в марте, в ФСБ сообщили, что украинская сторона заминировала подходы к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. Тогда же предупредили о риске дрейфа мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземного бассейна.

Джаралла назвал это военным недомыслием и достаточно безумными планами, на которые украинская сторона пошла фактически от безысходности.

«Давайте перекроем море для того, чтобы не было десанта <…> Таким образом, перед нами весьма ярко показан низкий уровень интеллекта тех военных, которые занимались планированием», — пояснил политолог.

Источник фото: РИА «Новости»

Более того, по версии Донцова, украинская сторона минированием хотела задержать иностранные суда. Их планировалось использовать в качестве живого щита.

Была бы возможность торговаться с Турцией, с иностранными другими государствами. <…> Они же изначально требовали организовать коридор для их националистов, которые оказались заперты на «Азовстали». Сейчас видим, что не получилось разыграть эту карту у украинской стороны Никита Донцов.

Российская сторона взяла под контроль Мариуполь и уже произвела разминирование порта. Зарубежные суда могут безопасно выйти из него.

У Украины фактически не осталось флота

Джаралла отметил, что на сегодня у Украины есть выход к Черному морю. Это Одесса, Николаев, то есть страна еще сохраняет доступ к морским путям. Это бывшие территории самой России, которые затем, в двадцатые годы, были переданы новому государству — Украинской Советской Социалистической Республике.

Тем временем, по его словам, флота Украины фактически уже не существует. Донцов же подчеркнул, что он есть, но крайне слаб. Часть кораблей при этом бросили сами украинские военные. Остались лишь некоторые суда в районе Одессы.

Сейчас флот Украины представляет собой достаточно жалкое зрелище. Пассажирских морских перевозок также у Украины нет никаких. Грузовые перевозки есть, но преимущественно работают на иностранные компании, на иностранных судах. К Украине это никакого отношения не имеет, то есть фактически Украина и так не особо использовала свои морские ресурсы Никита Донцов.

Зерно в портах Украины — потеря для экономики

В конце апреля Министерство инфраструктуры Украины приняло решение закрыть порты на неподконтрольной Киеву территории — в Херсоне, Мариуполе, Бердянске и Скадовске. По украинским данным, там было невозможно обслуживать корабли и пассажиров, проводить грузовые, транспортные и другие виды хозяйственной деятельности. Более того, Украина не могла обеспечить безопасность на той территории, как и соблюдение обязательств по договорам.

После этого, в начале мая директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик отметил, что в украинских портах находится порядка 4,5 миллиона тонн зерна. И все их не могут вывезти. Российская сторона готова к диалогу по урегулированию ситуации, пояснил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, Россия может открыть доступ к морским портам Украины, если США и ЕС снимут санкции.

«Мы всегда готовы к диалогу со всеми, кто стремится к миру, к мирному разрешению всех проблем», — процитировало Руденко агентство «Интерфакс».

Это единственное морское направление, которое Украина действительно использовала. И потеря портов с зерном грозит серьезными экономическими последствиями, рассказал Донцов.

«Сейчас Украине придется пересматривать свою экономическую политику», — подчеркнул политолог.

Спецоперация на Украине

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее цель — денацификация и демилитаризация государства. Кроме этого, украинской стороне выдвинули ряд условий. В частности, законодательное закрепление внеблокового статуса страны с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми государствами.

По данным Минобороны России, ВСУ планировали напасть на Донбасс в марте этого года. Таким образом, спецоперация сорвала широкомасштабное наступление на ЛНР и ДНР.