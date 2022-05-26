Украина навсегда потеряет доступ к Азовскому морю, потому что Херсонская и Запорожская области не вернутся под ее контроль. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Порты в Херсонской и Запорожской области больше не станут украинскими. Поэтому Киев лишится Азовского моря навсегда», — сообщил он.

Рогов добавил, что после воссоединения областей с Российской федерацией Азовское море вновь станет, как это и было раньше, внутренним морем для России.

Накануне стало известно, что Запорожская область вернула себе герб времен Российской империи.

Ранее Рогов заявил, что регион твердо намерен стать частью России.