Петербуржцы подрались в очереди на вакцинацию от ковида в одном из ТЦ. Люди боялись нехватки вакцины, но проблема — в нехватке персонала. Тем не менее выход очень простой: работодателям — организовать свои прививочные пункты, а людям — искать менее загруженные точки.

На прививку с боем

Накануне в Петербурге двое мужчин устроили драку на пункте вакцинации в ТЦ «Жемчужная плаза». Один из желающий получить прививку якобы решил пролезть без очереди, из-за чего и завязалась потасовка. Закончилось рукоприкладство только после того, как очередь призвала мужчин успокоиться.

Происходящее сняли на видео: один мужчина оттаскивает другого от двери процедурной. В комментариях люди пишут, что очередь длится второй день, а стоять в ожидании укола приходится по 12 часов. Якобы в пункт вакцинации в торговом центре привозят всего по 60-70 вакцин в день, хотя желающих намного больше. В городском комитете по здравоохранению заявили, что на самом деле вакцин достаточно, но врачи физически не успевают принять всех желающих — из-за этого и собирается очередь.

Аналогичная ситуация была в конце июня в ТЦ «Акварель» в подмосковном Пушкино — там мужчина попытался пройти ко врачу без очереди, а несколько женщин бросились, чтобы его задержать. Завязавшуюся драку пришлось разнимать охранникам, а одной из участниц потасовки даже понадобилась медицинская помощь — ей сломали челюсть.

При этом врачи говорят, что дефицита вакцин нет — «Спутник V», которым сейчас прививают большую часть желающих, есть с запасом. Это подтвердил «360» и врач-инфекционист Илья Акинфеев.

«Риска, что вакцины закончатся, на сегодняшний момент нет, все препараты в достаточном количестве есть в холодильниках. Каждый день вносятся корректировки в организацию вакцинации. Необходимое для вакцинации число врачей и медсестер уже есть, а для более комфортной организации процесса нужно увеличивать количество администраторов», — уверен он.

Избежать очереди

Главная причина, по которой сегодня люди бросились на вакцинацию, это новые правила, введенные властями. Работодателей обязали привить часть сотрудников, в некоторых регионах без прививки нельзя посещать часть общественных пространств, в какие-то части страны и вовсе не пустят без сертификата. То же и с рядом стран, в том числе любимых российских курортов.

Несмотря на ажиотаж, стоять в очереди не обязательно. Жители Петербурга с удивлением посмотрели ролик с дракой горожан за место в очереди, потому что найти другой пункт вакцинации, если в ближайшем аншлаг, очень легко.

«А не пробовали в поликлинику зайти? Во многих поликлиниках Калининского района делают день в день, и никакой очереди. Для этого полис не нужен, только паспорт и СНИЛС. У меня трое коллег на этой неделе сделали первую. В 08:00 пришли, в 9:00 уже на работе. И все в разных поликлиниках», — написал в комментариях к видео один из горожан.

Илья Акинфеев добавил, что к вакцинации в таком случае удобно подойти с тем же расчетом, как и к походу, например, в фитнес-клуб — выбрать время, когда не будет часа пик. Еще лучше прийти накануне в запланированное время и проверить, есть ли очередь.

Самое загруженное время дня, уверен врач, совпадает с часом пик в транспорте, когда все едут на работу или с нее, то есть до 10:00 и после 18:00.

«Большинство старается прийти после работы или перед работой. Лучше выбирать время с 10:00 до 14:00 — это самое спокойное время. С 20:00 до 22:00 тоже можно комфортно пройти без проблем», — уверен Акинфеев.

Выход для работодателей

Есть и еще один вариант избежать давки и очередей на вакцинацию: работодатель может организовать прививочный пункт специально для сотрудников прямо в офисе. Для этого нужно найти медицинскую организацию, которая сможет отправить выездную вакцинационную бригаду. Пока этим занимаются только частные и федеральные медучреждения.

Работодателю нужно будет подписать договор с медиками, составить приказ со списком сотрудников, которые хотят привиться, и список востребованных вакцин. После того, как работники подпишут документ, врачи смогут провести процедуру в выбранном работодателем месте. Причем при отказе от вакцинации работодатель может потребовать письменную объяснительную, в которой человек должен расписать причины своего отказа.

Но за такую процедуру придется заплатить — на каждого человека по несколько тысяч рублей. Эти деньги, как отмечал «Коммерсант», не за саму вакцину, а за работу врачей, осмотр и инъекцию. Препарат остается для россиян бесплатным. С работников деньги за прививку брать не должны.

Также организация может коллективно направить сотрудников в медучреждение по ДМС, если такое страхование прописано в трудовом договоре. По полису обязательного медицинского страхования работодатель тоже может дать сотрудникам направление в государственные поликлиники. Тогда нужно предусмотреть, чтобы там не было записи на выбранный промежуток времени.