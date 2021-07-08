Петербуржцы подрались в очереди на вакцинацию

Мужчины устроили потасовку в очереди на вакцинацию в ТЦ «Жемчужная плаза» в Санкт-Петербурге. Одни очевидцы начали кричать, чтобы они успокоились, а другие стали снимать драку на видео.

На опубликованной записи можно видеть, что один из ожидающих оттаскивает второго от двери, в которую нужно проходить для получения прививки. Они начинают толкаться и возмущаться.

Мужчина, который начал отпихивать второго от двери, предупреждает своего оппонента, что не пропустит его и машет рукой куда-то в конец очереди, показывая, как долго пришлось здесь стоять.

В городском комитете по здравоохранению изданию «Подъем» сообщили, что большие очереди на вакцинацию связаны с тем, что врачи очень загружены, а не потому что не хватает вакцины. С 12 июля в этом пункте вакцинации пообещали увеличить время приема желающих сделать прививку.