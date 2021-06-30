Драка произошла в очереди на прививку в подмосковном Пушкино

В подмосковном Пушкино в очереди на прививку от коронавируса произошла драка после того, как один из мужчин попытался пройти вперед всех. В потасовке пострадали две женщины, сообщил Life.

Мужчина попытался пройти к врачу без очереди, но ему помешали несколько женщин. Люди в толпе начали выкрикивать, что все прививаются в порядке живой очереди. Одна из женщин напала на мужчину и начала бить его кулаками. В ситуацию вмешались охранники. Они отвели даму в сторону, но потом она снова атаковала мужчину.

Люди начали разнимать пару, но в итоге досталось еще двум женщинам. Одной из них сломали челюсть. Пострадавшим вызвали скорую помощь.

Бытовой конфликт произошел 29 июня в торговом центре «Акварель» на Ярославском шоссе. В руководстве ТЦ сообщили изданию «Подъем», что обратились с просьбой к больнице имени Розанова, которая организовала пункт вакцинации, чтобы они доработали порядок записи на прививку во избежание конфликтов.

Один из участников драки скрылся, сообщили РБК в подмосковном главке МВД.