Меньше побочек или больше уверенности? Как сделать выбор между российскими вакцинами

В России для вакцинации от коронавируса доступны три основных препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». «360» собрал информацию обо всех вакцинах, чтобы понять, чем они отличаются, насколько разные реакции на них дает организм и какая будет защищать эффективнее.

«Спутник V»

Как работает «Спутник V»

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил «360», что «Спутник V» создан на основе аденовирусов, в которые встроены гены коронавируса. Именно они вызывают в организме иммунитет.

«Этот вирус устроен таким образом, что он не может размножаться в других клетках — только в тех, где его приготовили. В клетке он функционирует, при этом образуется коронавирусный белок, на который развивается иммунитет», — рассказал вирусолог.

«Спутник V» — единственная из российских вакцин от коронавируса, которая имеет два разных компонента. В них используются разные аденовирусы, которые доставляют частички белка коронавируса в клетке, чтобы вызвать иммунную реакцию.

Поствакцинальные реакции

В «Спутнике V», по словам Альтштейна, высокая концентрация вещества, на которое реагирует иммунитет. Именно поэтому она и дает защиту 91%.

«Но при этом есть побочные эффекты — подъем температуры, болезненность в месте введения, головные боли могут быть в течение нескольких часов», — отметил вирусолог.

Специалист ООО «Диавакс» («Диагностика и вакцины») кандидат медицинских наук Иван Коновалов отметил в разговоре с «360», что в целом для всех вакцин в принципе характерны одни и те же реакции организма.

Любая вакцина может вызвать стимуляцию иммунной системы, которая сопровождается такими неспецифическими реакциями: повышением температуры тела, болью в месте укола и нарушением общего самочувствия от нескольких часов до двух-трех дней Иван Коновалов.

Эффективность

«Спутник V» — это вакцина, которой сегодня прививают большинство россиян. Именно она, по словам врачей, наиболее исследована и прошла все три фазы клинических испытаний. Ее эффективность — 91%, это подтвердил и международный медицинский журнал Lancet.

По словам ведущего научного сотрудника МГУ имени Ломоносова, молекулярного биолога и вирусолога Максима Скулачева, самое строгое исследование было проведено именно в отношении вакцины «Спутник V».

«Одна группа людей была привита „пустышкой“, а другая — вакциной, а потом сравнивали заболеваемость в обеих группах. И ученые видели, что в группе, которую привили настоящим препаратом, заболеваемость почти в 20 раз меньше. Это прямое сравнение, золотой стандарт доказательной медицины», — заявил Скулачев.

«ЭпиВакКорона»

Как работает «ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона», как объяснил Анатолий Альтштейн, является синтетической вакциной. Это значит, что она состоит из пептидов, которые взяты из белка коронавируса, отвечающего за иммунитет.

«Считается, что при помощи этих маленьких пептидов можно заменить весь большой белок, таким образом делать вакцину без культуры клеток, то есть синтетическим путем», — сказал он.

Белок для вакцины производят искусственным путем, с помощью генной инженерии, так что вируса — даже инактивированного — в препарате нет. Максим Скулачев добавил, что в «ЭпиВакКороне» берется минимальное количество образцов вируса. Его фрагменты меньше, чем в «Спутнике V», где берутся белки, и меньше, чем в «КовиВаке», где взят вирус целиком.

Поствакцинальные реакции и эффективность

Считается, что «ЭпиВакКорона» вызывает минимальное количество нежелательных реакций в первые дни после инъекции. Однако врачи не исключают, что и после этой вакцины могут быть боли в мышцах и суставах, головная боль и повышенная температура.

С уверенностью говорить пока никто не готов — препарат слишком мало исследован и не прошел главную, третью стадию клинических испытаний. Первые две фазы доказывают безопасность вакцины, а третья — эффективность.

Получается самое мягкое воздействие, но возникает вопрос: достаточно ли его для выработки иммунитета? Максим Скулачев.

«КовиВак»

Как работает «КовиВак»

«КовиВак» — это классическая инактивированная вакцина, которая вообще не содержит живого вируса. Он в препарате «убит».

«„КовиВак“ сделан, в отличие от „Спутника“ и „ЭпиВака“, по классической технологии, когда берется самостоятельный коронавирус, накапливается, а потом инактивируется. Это классический способ создания вакцины», — объяснил Скулачев.

Поствакцинальные реакции

Врачи отмечают, что у «КовиВака», как и у всех остальных вакцин, могут быть стандартные нежелательные реакции — неприятные ощущения в месте введения, повышение температуры, головная боль.

Эффективность

Анатолий Альтштейн отметил, что пока «КовиВак» прошел только первые две фазы испытаний и с уверенностью говорить об эффективности этого препарата рано.

«По составу и устройству этой вакцины мы предполагаем, что она может быть вполне эффективной, но какова ее эффективность — без специально проводимой третьей фазы сказать нельзя», — заявил он.

Максим Скулачев добавил, что, по косвенным данным, эффективность вакцины Центра имени Чумакова может быть ниже, чем у «Спутника V».

Чем и когда ревакцинироваться

Анатолий Альтштейн уверен в том, что лучше всего для ревакцинации подходит тот же препарат, которым вас уже прививали от коронавируса. При этом одной из наиболее удобных в случае повторной прививки вакцин вирусолог назвал «Спутник Лайт» — его, по словам Альтштейна, можно делать после любой из трех российских вакцин.

«Спутник Лайт» — это просто первый компонент «Спутника V», он как раз предназначен для того, чтобы проводить ревакцинацию. То есть, когда человек переболел, но хочет подстегнуть иммунитет или же он вакцинировался, но прошло полгода, можно применять одну инъекцию «Спутника Лайт» Анатолий Альтштейн.

Как в случае ревакцинации будут работать «КовиВак» и «ЭпиВакКорона», говорить сложно, поскольку эти два препарата хуже исследованы.

Врачи рекомендуют проходить ревакцинацию через полгода после первого укола.

«Из общих соображений, поскольку „Спутник V“ точно работает, я бы ревакцинировался „Спутником“. Но нужно проверять комбинации, не исключено, что „КовиВак“ хорошо подойдет для ревакцинации», — заключил Скулачев.

Что делать, если заболел между прививками

Если между первой и второй дозой вакцины от коронавируса человек заболевает ковидом, Анатолий Альтштейн посоветовал ревакцинироваться спустя несколько месяцев, а не идти за вторым уколом сразу после выздоровления.

Если же между прививками человек заболел чем-то другим, за второй дозой нужно приходить через две недели после полного выздоровления. По словам Альтштейна, нарушение интервала между компонентами в таком случае не страшно.

Максим Скулачев добавил, что на самом деле главное — это получить вторую прививку не ранее чем через три недели после первой в случае со «Спутником V» и «ЭпиВакКороной» и не ранее чем через две недели в случае с «КовиВаком».

«Надо понимать, что полная защита достигается только после второго укола», — объяснил он, добавив, что вакцинироваться с симптомами ОРВИ или другой инфекции категорически нельзя.