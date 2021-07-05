Кипр признал российские сертификаты о вакцинации от COVID-19. Россиянам, сделавшим прививку, теперь не придется сдавать тест по прибытии на остров. «360» собрал список всех стран, которые упростили схему въезда для привитых граждан РФ.

Въезд на Кипр с прививкой

О нововведении сообщил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА «Новости».

«Чтобы кто-то въехал на Кипр из России, он должен иметь два теста на коронавирус, потому что Россия до сих пор находится в красной категории стран. Это значит, что один тест ПЦР должен быть сделан за 72 часа до приезда на Кипр, и второй тест — когда путешественник прибывает в нашу страну. <…> Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен», — заявил министр.

Источник фото: Кипр/pixabay

Так вакцинированные смогут сэкономить не только время, но и деньги — как минимум 30 евро (2,6 тысячи рублей). Именно столько стоит тест на Кипре.

Регулярное авиасообщение между Россией и Кипром возобновилось 28 июня. С тех пор количество рейсов на остров постоянно увеличивается, причем не только из Москвы, но и из регионов.

Куда еще могут полететь привитые россияне?

Болгария

Болгария открыла границы для россиян, прошедших вакцинацию препаратом «Спутник V», еще в мае. Нужно пройти курс за 14 дней до вылета. Об этом сообщила исполняющая обязанности вице-премьера и министра туризма страны Марияна Николова.

Также позволяет въехать в Болгарию справка о перенесенном ранее заболевании, а именно положительный ПЦР-тест на коронавирус, который был сделан за 15–180 дней до прилета.

«В список вакцин, одобренных болгарским министерством здравоохранения, включена и российская вакцина „Спутник V“, что позволит получившим прививки россиянам, а также туристам из других стран, предъявив документ о завершенной вакцинации, выданный не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы, свободно въехать на территорию страны», — пояснила Николаева.

Источник фото: Болгария/pixabay

Хорватия, Черногория и Армения

Также разрешила въезжать вакцинированным россиянам и Хорватия, причем еще с 1 апреля. В страну можно будет попасть, имея на руках сертификат о прививке, который будет действовать 180 дней.

Привитые россияне могут съездить и в Черногорию. Подтверждение о вакцинации нужно при этом получить не менее чем за семь дней до прибытия в страну. Пустят со «Спутником V» и другими российскими вакцинами и в Армению.

Молдавия, Иордания и Марокко

Смягченные требования для въезда обеспечили привитым россиянам и в Молдавии. Власти страны разрешили приезжать туристам с подтвержденным сертификатом о вакцинации. По такой же схеме могут россияне попасть и в Иорданию.

Источник фото: Марокко/pixabay

Ну и, наверное одно из самых приятных направлений для граждан РФ, куда пустят с привитых российскими препаратами, — Марокко. Власти этой страны также решили, что для въезда туристам будет достаточно лишь сертификата вакцинации.