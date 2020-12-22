Водители смогут обжаловать штрафы онлайн. Это удобство с подводными камнями

Водители смогут обжаловать штрафы за нарушения, зафиксированные камерами, на портале госуслуг. Для этого понадобится оформить электронную подпись в МФЦ. Нововведение сэкономит время, говорят в Госдуме, ездить в ГИБДД с заявлением станет не нужно, ответ придет в течение 30 дней. Правда, не исключено, что водителей просто пригласят на разбор в ГАИ.

Очередные поправки к КоАП приняли в Госдуме. Благодаря им с 1 сентября 2021 года водители смогут дистанционно обжаловать штрафы ГИБДД на портале госуслуг или сайтах судов. С развитием сети видеофиксации растет и число ошибочно выписанных постановлений. Например, штрафы новых собственников, которые не переоформили машину, приходят старым владельцам, некоторые автолюбители получают постановления на ТС с похожими номерами.

К тому же в последнее время камеры стали распознавать больше нарушений: разговоры по телефону без гарнитуры, непристегнутые ремни или непропуск пешеходов. А значит, число штрафов, в том числе несправедливых, будет только увеличиваться.

С принятием поправок людям станет удобнее — не придется ездить с жалобами в ГИБДД или забирать ответы, пишут «Известия». Правда, для подачи жалобы, помимо активированной учетной записи, автовладельцу придется оформить электронную подпись.

Сейчас, пояснил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин, обжаловать штрафы тоже можно, но не везде. В одних регионах жалобы рассматривают и даже отменяют ошибочные нарушения. Но в других из-за нехватки компьютеров или сотрудников даже не читают. А при обжаловании на госуслугах ответ будет идти в течение 30 дней.

Уход в онлайн

Обжаловать можно будет не только явные ошибки вроде отправки автовладельцу штрафа на машину с похожими номерами, но и якобы непристегнутый ремень. Если на фотографии этого четко не видно, то все сомнения будут трактоваться в пользу водителя, сообщил «360» депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Ну а если это не поможет, придется обращаться в суд.

«Кстати, и в суд в ближайшее время вы сможете обращаться также в режиме онлайн. В этом направлении тоже работа идет. Суд — последняя инстанция. Если судья определит, что визуально фотография не совсем понятна — ремень это или тень, пристегнуты вы или нет, то решение должно быть в вашу пользу», — добавил парламентарий.

В качестве доказательства, что скорость не превышалась, достаточно будет показаний навигатора, работающего со спутниковой системой. Вся аргументация останется той же, что и сейчас. Просто к обычному способу ее подачи добавится удаленный.

Частые жалобы

Достаточно часто, рассказал парламентарий, автовладельцы жалуются на ошибочные штрафы за неправильную парковку и стоянку на газоне. До недавнего времени в соответствующих законах не было понятия «газон», да и сейчас им нередко называют «непонятные клочки земли» без единой травинки. Очень много жалоб на ошибочное нарушение скорости, фиксируемое аппаратурой, которая установлена на стоящих на обочине автомобилях.

«Неправильная установка аппаратуры, на нерегламентируемом расстоянии от земли при сильном ветре, вибрации может привести к ошибке в измерении скорости на несколько километров в час. А в некоторых регионах недобросовестные чиновники просят операторов подкрутить на три-четыре километра камеру, чтобы количество штрафников увеличилось», — пояснил Лысаков.

Нередко водители получают штрафы за объезд ДТП или дорожных работ по полосе для транспорта или встречке, рассказал «360» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Другой распространенный случай — выезд на выделенку для того, чтобы пропустить скорую или пожарную. Случается, что приходят штрафы на нарушение разметки там, где она стерлась и ее не видно.

«Сейчас минимум трижды приходится ездить в ГИБДД, чтобы в очевиднейшем случае незаконного штрафа его отменить. Эта система была сделана специально, чтобы не жаловались. Любой человек, кто хоть раз прошел эту процедуру, говорит: „Нет, я буду платить“», — сказал Шкуматов.

Подводные камни

После вступления поправок в силу, уверен Лысаков, водителям будет проще обжаловать несправедливые штрафы. Сейчас многие водители не связываются с обжалованием, поскольку на это уходит много времени. Пока никаких подводных камней в нововведении не видно. Но они могут проявиться, когда система заработает.

«Это может быть и сбой программы или большая нагрузка на портал, когда человек не сможет зайти. Такое с сайтами бывает, и с сайтом Госавтоинспекции, когда большой наплыв желающих получить информацию, система зависает», — заключил Лысаков.

По мнению Шкуматова, поправки помогут водителям бороться с неисправностями. Особенно если жалобы можно будет подписывать не квалифицированной, а простой электронной подписью. Получить ее можно бесплатно в банке, МФЦ или на почте. Однако у эксперта есть опасения, что в положенный по закону срок автовладельцы ответ, конечно, получат, но это будет приглашение в ГИБДД на разбор спорной ситуации. А если учесть, что рассмотрение дела происходит не по месту жительства водителя, а там, где он якобы совершил нарушение, то все плюсы дистанционного обжалования сойдут на нет.

«В законе же написано „подать жалобу“, а не „рассмотреть жалобу“. Вот ехали из Сочи домой в Москву. По дороге насобирали какие-то странные штрафы. И у вас даже запись с регистратора сохранилась. Подаете жалобу, а вам пишут: „Вы записаны на 11:35. Приезжайте обжаловать: город Воронеж, улица Темные Окраины, дом 853. Приходите, будем разбираться с вашим штрафом“», — подытожил Шкуматов.