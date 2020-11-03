Эксперт предсказал негативные эффекты от автоматических штрафов водителям

Накануне в столичном департаменте транспорта сообщили о скором запуске подобных камер. Для определения нарушителей будут использоваться решения на основе нейросетей и big data. Штраф выпишет инспектор ГИБДД. Нарушителю вышлют его по почте. В конверте будет фотография водителя в момент нарушения правил.

Штрафовать будут не только за разговоры по телефону без гарнитуры, но и в принципе за «нахождение телефона в руках» водителя.

По словам Шкуматова, в некоторых странах практика введения таких штрафов привела к тому, что водители стали прятать смартфоны от камер у себя на коленях. «Может получится обратный эффект — рост аварийности», — предупреждает он.

Также координатор «Синих ведерок» не понимает, как камеры будут различать пристегнутый ремень на темной одежде и в темноте.