Больше двух тысяч штрафов по камерам выписали за непристегнутый ремень

По состоянию на 16 декабря в Москве было вынесено свыше 2,3 тысячи постановлений по статье КоАП «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», а также больше сотни постановлений по статье «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства», уточнили в ведомстве.

По одному штрафу на непристегнутый ремень в столичное управление ГИБДД поступила жалоба от водителя.

В Москве 1 декабря начали использовать «умные» комплексы фотовидеофиксации для контроля нарушений. Всего в городе восемь таких комплексов. В тестовом режиме камеры работали с февраля, но ранее штрафы по ним не выписывали.

Снимки с камеры обрабатывает нейросеть, обученная выявлять на кадрах руки, руль и ремень безопасности. Постановление о нарушении выносит инспектор ГИБДД, посмотрев фотографии.