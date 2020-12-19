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    19 декабря 2020, 03:13

    Больше двух тысяч штрафов по камерам выписали за непристегнутый ремень

    Кирилл Фролов

    С начала месяца в Москве водителям выписали более 2,4 тысячи штрафов за непристегнутый ремень и разговоры по телефону. Нарушения фиксировали с помощью камер, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.
    Больше двух тысяч штрафов по камерам выписали за непристегнутый ремень

    По состоянию на 16 декабря в Москве было вынесено свыше 2,3 тысячи постановлений по статье КоАП «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», а также больше сотни постановлений по статье «Нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства», уточнили в ведомстве.

    По одному штрафу на непристегнутый ремень в столичное управление ГИБДД поступила жалоба от водителя.

    В Москве 1 декабря начали использовать «умные» комплексы фотовидеофиксации для контроля нарушений. Всего в городе восемь таких комплексов. В тестовом режиме камеры работали с февраля, но ранее штрафы по ним не выписывали.

    Снимки с камеры обрабатывает нейросеть, обученная выявлять на кадрах руки, руль и ремень безопасности. Постановление о нарушении выносит инспектор ГИБДД, посмотрев фотографии.