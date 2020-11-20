Скоростной люфт на дорогах России предложили сократить с 20 км/ч до 1. Это сделает движение еще хуже

Депутат Александр Васильев предложил снизить порог превышения скорости, за который не штрафуют, до одного километра в час. Эксперты говорят, это ухудшит ситуацию на дорогах. Движение станет рваным и хаотичным, водители будут смотреть на спидометр, а не следить за дорогой. Зато штрафов станет в разы больше. Поэтому суды завалят исками.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости до одного километра в час. Сейчас люфт в 20 раз больше, штраф за такое нарушение — 500 рублей. Любой превышающий скорость на километр уже является нарушителем ПДД, заявил парламентарий агентству новостей «Москва». Если бы человек сделал это во время экзамена в ГИБДД, то права бы не получил.

«Если отменить дельту 20 километров в час и начинать наказывать при превышении даже на один километр в час, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а тех, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим. Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти», — подчеркнул Васильев.

Убрать перекосы

Как депутат пояснил «360», аварии возникают из-за того, что водители слишком вольно трактуют ПДД. Каждый считает себя дорожным асом, который выкрутится из любой ситуации. Но на деле мастеров автоспорта на магистралях немного. Ездить нужно так, как написано в ПДД, а не так, как хочется водителям. Правда, и перекосов, по его мнению, быть не должно.

«Соблюдать скоростной режим легко. Другое дело, сложно соблюсти его, например, на Северо-Западной хорде, где четыре полосы широкие и стоит знак „60“. И чисто интуитивно все едут быстрее, чем 60. Вопрос здесь в перекосе организации движения на конкретных дорогах, конкретных участках. Далеко не везде находятся школы, где нужно ехать 40 километров в час, но почему-то на каком-то проспекте эти 40 километров в час висят», — добавил Васильев.

Технически настроить камеры на фиксацию такого нарушения можно, пояснил «360» автоюрист Дмитрий Славнов. Но только ни к чему хорошему, по его мнению, это не приведет. Водители будут постоянно смотреть на спидометр, а не следить за дорогой. Поэтому превышений скорости, может, будет меньше, а ДТП — больше.

Кроме того, шоферы завалят суды исками. У каждого прибора своя погрешность, поэтому показания спидометров и камер могут различаться. Председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов также уверен, что бюджет из-за инициативы пополнится, а с безопасностью на дорогах лучше не станет.

Несуразное предложение

Депутат Вячеслав Лысаков является автором поправки, увеличившей нештрафуемый порог до 20 километров в час. По его мнению, для начала надо провести аудит и убрать с улиц «ловушки» — знаки, которые необоснованно ограничивают скорость на федеральных трассах. Ставят их не для повышения безопасности, а для сбора денег с водителей.

Затем нужно увеличить на трассах скоростной режим в зависимости от их категории. Если технические параметры дороги соответствуют 130–150 километрам в час, то такой знак и нужно ставить, заявил парламентарий. Ежегодно страна вбухивает миллиарды в дорожное строительство, а затем искусственно ограничивает скорость, отчего страдают перевозчики: за день большегрузы проезжают вдвое меньше, чем в Китае или Европе, что отражается на цене товаров.

«Так вот, только после всего этого — именно в такой последовательности — можно обсуждать снижение нештрафуемого скоростного порога с 20 до 10 километров в час. Предложение об одном километре несуразное, которое не пройдет никогда, даже если будет внесено. Оно никакой реальной возможности быть внедренным не имеет», — отметил Лысаков и уточнил, что фракция «Единая Россия» не планирует поддерживать эту инициативу.

На пользу или во вред?

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что в России низкое качество организации дорожного движения. Дорожные «ловушки» являются нормой. Человек едет то 40, то 60, то 50, то 70 километров в час, что очень сильно его запутывает. Поэтому нештрафуемый порог в 20 километров в час сглаживает «кривую организацию» движения и спасает многих водителей от штрафов.

«И нужно этот лимит сохранить по одной простой причине — иначе мы придем к печальным последствиям: у нас будет не 100 миллионов штрафов, а 200 миллионов, а безопасность от этого не только не выиграет, но и проиграет. Движение станет резким, хаотичным, дерганым и приведет к обратному эффекту», — сказал Шкуматов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто, напротив, считает инициативу положительной. Он считает, что так можно серьезно сократить смертность на дорогах. Дельта в 20 километров породила в стране нигилизм, уверен он. Там, где нужно ехать 40, все едут со скоростью 59, где 60 — 70 километров в час.

«Вы прокатитесь в Швеции там, где надо 60, [со скоростью] 61 километр в час. И вы получите штраф. Написано 60 — значит, должно быть 60. Во всем мире есть небольшой ненаказуемый порог. Он обычно в пределах трех-пяти километров. У белорусов — 10. А у нас 20. Такого нет нигде в мире», — пояснил Моржаретто.