СМИ узнали способ ГИБДД определять разговаривающих по телефону водителей

Использование мобильного телефона водителем без гарнитуры попадает под нарушение Правил дорожного движения. Выявлять и штрафовать любителей поговорить за рулем с трубкой около уха решили по системе автоматической фото-видеофиксации «Стрелка-360».

Как сообщил РБК со ссылкой на письмо начальника ГИБДД Михаила Черникова на имя первого заместителя министра МВД Александра Горового, камеры будут делать не менее 10 снимков нарушителей. Все фотографии будут высокого качества.

Это делается для того, чтобы система не путала мобильный телефон с любым другим предметом, который есть в руках у водителя. Необоснованные штрафы могут повлечь за собой много жалоб. Лица автовладельцев обещали ретушировать.

В тексте документа говорится, что программный модуль в настоящее время установлен в восьми средствах автомобильной фиксации.

Штраф за разговор по мобильному телефону составит 1,5 тысячи рублей. Кроме того, система делать фотографии непристегнутых водителей. За это нарушение придется заплатить одну тысячу рублей.