Обнаженный строй. Фотосессия славянок в Дубае приведет к суровому наказанию

В Дубае полиция арестовала группу моделей — девушки устроили обнаженную фотосессию на балконе пентхауса. Теперь им грозит штраф или даже тюремный срок, ведь в Арабских Эмиратах закон запрещает развратные действия. Да и за меньшие проступки в этой стране можно легко угодить за решетку.

Развратные съемки

В Дубае — одном из крупнейших городов Объединенных Арабских Эмиратов — очередной скандал с участием туристов. Группу моделей, в числе которых есть и россиянки, задержали местные силовики. Причиной стала провокационная фотосессия на балконе пентхауса в гостинице Dubai Marina.

Модели из России, Украины, Белоруссии и Молдовы снимались полностью обнаженными. По некоторым данным, заказчиком выступил израильский сайт, однако его название не разглашается. По информации Associated Press, съемки проходили в рамках рекламной кампании, но что именно собирались рекламировать с помощью такой откровенной съемки, не уточняется.

Происходящее засняли соседи: они увидели, как полностью обнаженные женщины выстроились в строй на балконе небоскреба. Теперь девушкам придется ответить по закону шариата, который действует в стране.

Полиция Дубая опубликовала отчет о задержании. В нем говорится, что действия девушек и организаторов фотосессии не отвечают ценностям и этике эмиратского общества. Подобное развратное поведение наказывают в соответствии с Федеральным уголовным кодексом страны — штрафом до пяти тысяч арабских дирхамов (порядка 100 тысяч рублей), или тюремным заключением на срок до полугода, или и тем, и другим.

Более того, законы ОАЭ предполагают и штраф за производство и распространение порнографических материалов — а именно такими сочли фотосессию. За это грозит тюремный срок и штраф от 250 до 500 тысяч дирхамов (от 5 до 10 миллионов рублей).

Организатором фотосессии, по данным зарубежной прессы, выступал россиянин. Издание «Подъем» сообщило, что всего было задержано порядка 40 человек. Россияне уже обратились за помощью в генконсульство, но там сомневаются, что для нарушителей закона можно что-то сделать.

По данным издания Russian Emirates, за эту съемку также ответственен некий «владелец и руководитель крупной российской технологической компании, известной своими разработками в IT-сфере». А Telegram-канал Mash написал, что одной из участниц откровенного фотосета была дочь известного российского бизнесмена и миллионера.

Причем наказание для участниц фотосессии не ограничится тем, которое вынесет суд Эмиратов. В социальных сетях уже началась травля девушек, так как их «сдеанонили», то есть раскрыли личности многих моделей. В их аккаунтах начали активно появляться оскорбительные комментарии. Некоторые уже удалили свои страницы в Instagram.

Одетые в Дубае

Несмотря на то, что Арабские Эмираты отличаются довольно демократичной политикой в сравнении с другими мусульманскими странами, законы там весьма суровые. Туристов всегда предупреждают о специфике этого государства, объясняют, чего делать не стоит, чтобы не встретиться с местной системой уголовного права. Однако многие все же пренебрегают увещеваниями туроператоров и здравого смысла, а потому скандалы, заканчивающиеся заключением иностранцев под стражу, время от времени появляются в СМИ.

В январе 2021 года бразильская модель Playboy Луана Сандиен устроила откровенную фотосессию в пустыне на территории ОАЭ. Кроме съемочной группы, непосредственных свидетелей происходящего не было. Но Сандиен встретила волну критики после того, как ее фотографии разлетелись по социальным сетям.

Модель обвинили в нарушении этики и дресс-кода, принятых в стране. За пребывание топлес, например, в ОАЭ дают тюремный срок. Сама Луана Сандиен оправдывалась тем, что прикрыла обнаженную грудь рукой, чтобы никого не оскорбить. Более того, после достаточно жесткой критики, едва не перешедшей в травлю, девушка заявила, что не видит ничего плохого в своей фотосессии.

В марте 2021 года женщину в Дубае приговорили к 10 годам тюрьмы и многомиллионному штрафу за то, что она сопротивлялась задержанию и раздевалась перед полицейскими в собственной квартире.

В марте 2020-го американка Мелиса МакБерни получила срок за еще меньшее: она обматерила мужчину, который присылал ей свои обнаженные фото по электронной почте. Ей грозит до двух лет тюрьмы, а сам мужчина, по всей видимости, останется безнаказанным.

В феврале 2021-го британка получила два года тюрьмы и 140 тысяч долларов штрафа только за то, что выругалась матом в адрес своей соседки в переписке в WhatsАрр. Ее задержали прямо в аэропорту перед посадкой на рейс в Лондон из-за жалобы «пострадавшей». Теперь женщину обвиняют в киберпреступлении. За два года до этого по той же статье обвинили другую женщину — причиной стало то, что она назвала новую супругу своего бывшего мужа «кобылой» на странице в Facebook.