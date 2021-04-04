Шейхов возмутила фотосессия голых девушек на балконе в Дубае

Полиция Дубая арестовала группу людей, устроивших фотосессию на балконе одного из небоскребов Дубая. Причиной стало обвинение в публичном разврате из-за позирования голышом.

Вечером 3 апреля в соцсетях появилось видео с обнаженными женщинами. На кадрах более 10 моделей позировали на балконе одного из дубайских небоскребов. При этом фотоссесия проходила днем.

Ролик возмутил арабских шейхов, так как в стране запрещены даже публичные поцелуи. За подобное поведение предусмотрено тюремное заключение на срок до шести месяцев и выплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей). В итоге участников фотосессии арестовали сотрудники полиции.

«Такое неприемлемое поведение не соответствует ценностям и этике эмиратского общества», — привел новостной сайт Yahoo! News цитату из-заявления полиции.

По словам правоохранителей, все материалы уже передали в прокуратуру для дальнейших разбирательств.