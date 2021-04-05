Среди задержанных в Дубае после фотосессии голых девушек оказался россиянин. Съемки проходили на балконе одного из небоскребов эмирата.

Как сообщил Telegram-канал Baza, гражданин России организовывал фотосессию. «МК» написал, что, по предварительным данным, участвовавшие в ней девушки из СНГ. В частности, из России, Белоруссии, Украины, Молдавии. По информации Dаilу Маil, фотосессию проводили для неназванного израильского сайта.

Вечером 3 апреля в Сети появилось видео с обнаженными женщинами. Более 10 моделей позировали на балконе одного из небоскребов Дубая. Съемки проходили в дневное время.

Арабские шейхи оказались возмущены фотосессией. Ведь в ОАЭ запрещено распитие алкоголя и публичные поцелуи, не говоря об откровенных съемках.

«Такое неприемлемое поведение не соответствует ценностям и этике эмиратского общества», — заявили в местной полиции.

Участникам и организаторам действа грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (порядка 100 тысяч рублей). Также подозреваемым грозит тюрьма. Стражи порядка подчеркнули, что все материалы уже переданы в прокуратуру для дальнейшего разбирательства.