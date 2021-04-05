Славянкам из «голой» фотосессии в Дубае грозит тюрьма

Девушек, которые участвовали в Дубае в откровенной фотосессии, задержала полиция. По местным законам им грозит штраф около пяти тысяч дирхамов (около 104 тысяч рублей) или до шести месяцев тюремного заключения.

Обнаженных девушек фотографировали на открытом балконе небоскреба. Очевидцы засняли фотосъемку из окна соседнего здания и опубликовали в Сети. Фотосессией заинтересовалась местная полиция. В результате задержали десять девушек за «неприемлемое поведение и осквернение ценностей общества ОАЭ», сообщил «Nation News».

В заявлении полиции Дубая, как пишет РИА ФАН говорится, что такое поведение является неприемлемым и не отражает ценности и этику сообщества Объединённых Арабских Эмиратов.

В «Московском комсомольце» сообщали, что девушки, которые участвовали в фотосессии, были гражданками России, Белоруссии, Украины и Молдавии. По данным Telegram-канал Baza, фотосессию организовал россиянин. Откровенные снимки, по сообщению Dаilу Маil, должны были появиться на израильском сайте, название которого неизвестно.