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    05 апреля 2021, 11:21

    Славянкам из «голой» фотосессии в Дубае грозит тюрьма

    Екатерина Шамина

    Девушек, которые участвовали в Дубае в откровенной фотосессии, задержала полиция. По местным законам им грозит штраф около пяти тысяч дирхамов (около 104 тысяч рублей) или до шести месяцев тюремного заключения.

    Славянкам из «голой» фотосессии в Дубае грозит тюрьма

    Обнаженных девушек фотографировали на открытом балконе небоскреба. Очевидцы засняли фотосъемку из окна соседнего здания и опубликовали в Сети. Фотосессией заинтересовалась местная полиция. В результате задержали десять девушек за «неприемлемое поведение и осквернение ценностей общества ОАЭ», сообщил «Nation News».

    В заявлении полиции Дубая, как пишет РИА ФАН говорится, что такое поведение является неприемлемым и не отражает ценности и этику сообщества Объединённых Арабских Эмиратов.

    В «Московском комсомольце» сообщали, что девушки, которые участвовали в фотосессии, были гражданками России, Белоруссии, Украины и Молдавии. По данным Telegram-канал Baza, фотосессию организовал россиянин. Откровенные снимки, по сообщению Dаilу Маil, должны были появиться на израильском сайте, название которого неизвестно.